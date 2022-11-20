Прогноз Аполлон Патрас — Лаврио (20.11.2022), ставки и коэффициенты

Аполлон Патрас — Лаврио. Прогноз, ставки на матч (20.11.22)

20.11.2022 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Греции, в котором на своей площадке местный клуб Аполлон Патрас примет соперника по национальному первенству Лаврио.



Баскетболисты клубов Аполлон Патрас и Лаврио в 18:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20.11.2022. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Аполлон Патрас одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Аполлон Патрас также является лидером по количеству побед.



Аполлон Патрас — Лаврио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Аполлон Патрас возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Лаврио. Данный поединок будет сыгран 20.11.2022, а по московскому времени его начало состоится в 18:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Лаврио лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Аполлон Патрас

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Аполлон Патрас переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Аполлон Патрас больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Аполлон Патрас еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Лаврио

Прогресс баскетбольного клуба Лаврио по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Лаврио обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Лаврио потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Аполлон Патрас» — «Лаврио»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Аполлон Патрас пообещал, что 20.11.2022 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 18:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Лаврио. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Аполлон Патрас — Лаврио. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.11.22)

Аполлон Патрас

Сейчас баскетбольный клуб Аполлон Патрас демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Аполлон Патрас играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Аполлон Патрас вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лаврио

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лаврио становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лаврио уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лаврио сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Аполлон Патрас — Лаврио Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Аполлон Патрас — Лаврио, который должен пройти 20.11.2022 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 18:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Аполлон Патрас в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Аполлон Патрас — Лаврио: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Аполлон Патрас играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Аполлон Патрас уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Аполлон Патрас хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Лаврио входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Лаврио не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Аполлон Патрас — Лаврио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аполлон Патрас просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аполлон Патрас совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аполлон Патрас выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Лаврио испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лаврио хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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