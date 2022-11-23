Прогноз на бой Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США) 23.11.2022

«Майкван Уилльямс (США)» – «Кларенс Бутх (США)». 23.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США) на 23-го ноября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:30.

В 03:30 по московскому времени Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23-го ноября 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Майкван Уилльямс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США):

победа Майкван Уилльямс (США) – 0, ничья – 0, победа Кларенс Бутх (США) – 0

Прогноз на матч Майкван Уилльямс (США) – Кларенс Бутх (США) Бои, титульный бой, 23-го ноября 2022 года :

Так как Майкван Уилльямс (США) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Кларенс Бутх (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Майкван Уилльямс (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Майкван Уилльямс (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Майкван Уилльямс (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Майкван Уилльямс (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Майкван Уилльямс (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Майкван Уилльямс (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Майкван Уилльямс (США) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Кларенс Бутх (США) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Кларенс Бутх (США) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Кларенс Бутх (США) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Кларенс Бутх (США) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Кларенс Бутх (США) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Майкван Уилльямс (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Майкван Уилльямс (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Майкван Уилльямс (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Майкван Уилльямс (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Майкван Уилльямс (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Майкван Уилльямс (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Кларенс Бутх (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кларенс Бутх (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кларенс Бутх (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кларенс Бутх (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кларенс Бутх (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кларенс Бутх (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кларенс Бутх (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Майкван Уилльямс (США) – Кларенс Бутх (США) 23.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кларенс Бутх (США) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кларенс Бутх (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Майкван Уилльямс (США)

Как бы Майкван Уилльямс (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Майкван Уилльямс (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Майкван Уилльямс (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Майкван Уилльямс (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Майкван Уилльямс (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Кларенс Бутх (США)

Кларенс Бутх (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Кларенс Бутх (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Кларенс Бутх (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Кларенс Бутх (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Кларенс Бутх (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Майкван Уилльямс (США) — Кларенс Бутх (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го ноября 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Майкван Уилльямс (США) сейчас намного сильнее, чем Кларенс Бутх (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Майкван Уилльямс (США) и Кларенс Бутх (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Майкван Уилльямс (США) выиграет с помощью нокаута.

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