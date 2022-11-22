Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья: снова ждем результативной игры

Прогноз Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья (22-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья 22-го ноября 2022 года

22-го ноября 2022 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Бортолотти/Мартос Горнес , а противостоять в этом поединке будет Крутих/Рока Баталья.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го ноября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 12:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Бортолотти/Мартос Горнес, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 22-го ноября 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Бортолотти/Мартос Горнес

В этом сезоне Бортолотти/Мартос Горнес демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бортолотти/Мартос Горнес снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бортолотти/Мартос Горнес является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бортолотти/Мартос Горнес не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бортолотти/Мартос Горнес еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Крутих/Рока Баталья

На этом турнире Крутих/Рока Баталья играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Крутих/Рока Баталья все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Крутих/Рока Баталья не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Крутих/Рока Баталья уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Крутих/Рока Баталья на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Крутих/Рока Баталья пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Бортолотти/Мартос Горнес» — «Крутих/Рока Баталья»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья (22-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Бортолотти/Мартос Горнес

В этом сезоне Бортолотти/Мартос Горнес демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Бортолотти/Мартос Горнес уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Бортолотти/Мартос Горнес любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Бортолотти/Мартос Горнес часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Бортолотти/Мартос Горнес умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Крутих/Рока Баталья

На этом турнире Крутих/Рока Баталья играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Крутих/Рока Баталья какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Крутих/Рока Баталья уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Крутих/Рока Баталья много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Крутих/Рока Баталья сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Крутих/Рока Баталья не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бортолотти/Мартос Горнес, и Крутих/Рока Баталья неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья: снова ждем результативной игры

Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Бортолотти/Мартос Горнес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Крутих/Рока Баталья хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Бортолотти/Мартос Горнес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Крутих/Рока Баталья умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Бортолотти/Мартос Горнес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Крутих/Рока Баталья вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Бортолотти/Мартос Горнес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бортолотти/Мартос Горнес — Крутих/Рока Баталья. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бортолотти/Мартос Горнес и Крутих/Рока Баталья проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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