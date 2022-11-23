Прогноз на бой Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс) 23 ноября

«Пол Галлен (Авс)» – «Джастин Ходжес (Авс)». 23.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 23 ноября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс). На ринге его участники появятся в 16:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Пол Галлен (Авс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 16:00 по московскому времени Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23 ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Пол Галлен (Авс).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс):

победа Пол Галлен (Авс) – 0, ничья – 0, победа Джастин Ходжес (Авс) – 0

Прогноз на матч Пол Галлен (Авс) – Джастин Ходжес (Авс) Бои, титульный бой, 23 ноября :

Так как Пол Галлен (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Джастин Ходжес (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На данный момент Пол Галлен (Авс) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Пол Галлен (Авс) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Пол Галлен (Авс) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Пол Галлен (Авс) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Джастин Ходжес (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джастин Ходжес (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джастин Ходжес (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джастин Ходжес (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джастин Ходжес (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Пол Галлен (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Пол Галлен (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Пол Галлен (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Пол Галлен (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Джастин Ходжес (Авс) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Джастин Ходжес (Авс) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Джастин Ходжес (Авс) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Джастин Ходжес (Авс) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Джастин Ходжес (Авс) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Пол Галлен (Авс) – Джастин Ходжес (Авс) 23.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Пол Галлен (Авс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джастин Ходжес (Авс), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Пол Галлен (Авс)

На самом деле Пол Галлен (Авс) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Пол Галлен (Авс) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Пол Галлен (Авс) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Пол Галлен (Авс) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Пол Галлен (Авс) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Джастин Ходжес (Авс)

В данный момент Джастин Ходжес (Авс) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Джастин Ходжес (Авс) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Джастин Ходжес (Авс) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Джастин Ходжес (Авс) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Пол Галлен (Авс) — Джастин Ходжес (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 23 ноября

Так как Пол Галлен (Авс) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Джастин Ходжес (Авс).

Статистика и личные встречи

Так как Пол Галлен (Авс) и Джастин Ходжес (Авс) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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