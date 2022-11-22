Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон: ставим на двойные ошибки

Прогноз Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон (22.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон 22-го ноября

22-го ноября в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Йебенс/Фаллерт , а противостоять в этом поединке будет Паркер/Пенистон.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон можно будет вплоть до 17:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 22-го ноября. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон:

22-го ноября пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Паркер/Пенистон, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Паркер/Пенистон выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Йебенс/Фаллерт

Пока Йебенс/Фаллерт не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Йебенс/Фаллерт находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Йебенс/Фаллерт будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Йебенс/Фаллерт довольно неплохо играет на данном покрытии.



Паркер/Пенистон

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Паркер/Пенистон на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Паркер/Пенистон демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Паркер/Пенистон имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Паркер/Пенистон намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Паркер/Пенистон не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Паркер/Пенистон будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Паркер/Пенистон и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Паркер/Пенистон умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон (22-го ноября), ставки и коэффициенты

Йебенс/Фаллерт

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Йебенс/Фаллерт выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Йебенс/Фаллерт всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Йебенс/Фаллерт уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Йебенс/Фаллерт занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Йебенс/Фаллерт больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Йебенс/Фаллерт имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Паркер/Пенистон

В этом сезоне Паркер/Пенистон действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Паркер/Пенистон обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Паркер/Пенистон не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Паркер/Пенистон не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Паркер/Пенистон имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон: ставим на двойные ошибки

Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Йебенс/Фаллерт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Паркер/Пенистон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Йебенс/Фаллерт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Паркер/Пенистон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Йебенс/Фаллерт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Паркер/Пенистон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Йебенс/Фаллерт.

СЕГОДНЯ МАТЧ Йебенс/Фаллерт — Паркер/Пенистон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Йебенс/Фаллерт и Паркер/Пенистон.



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