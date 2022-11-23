Матильда Хорхе — Алисия Мартиал. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.11.22)

Прогноз Матильда Хорхе — Алисия Мартиал (23-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Матильда Хорхе — Алисия Мартиал 23-го ноября 2022 года

23-го ноября 2022 года в 13:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Матильда Хорхе , а противостоять в этом поединке будет Алисия Мартиал.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 23-го ноября 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Матильда Хорхе — Алисия Мартиал. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 13:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Матильда Хорхе, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Матильда Хорхе — Алисия Мартиал. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 23-го ноября 2022 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Матильда Хорхе — Алисия Мартиал вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Матильда Хорхе и Алисия Мартиал не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 13:00 по МСК.

Матильда Хорхе

По непонятным причинам Матильда Хорхе в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Матильда Хорхе теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Матильда Хорхе занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Матильда Хорхе играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Матильда Хорхе имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Алисия Мартиал

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Алисия Мартиал теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Алисия Мартиал имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Алисия Мартиал испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Алисия Мартиал выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Алисия Мартиал занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Матильда Хорхе и Алисия Мартиал. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Матильда Хорхе — Алисия Мартиал. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (23.11.22)

Матильда Хорхе

На этом турнире именно Матильда Хорхе может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Матильда Хорхе отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Матильда Хорхе еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Матильда Хорхе не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.

Алисия Мартиал

Этот сезон Алисия Мартиал проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Алисия Мартиал снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Алисия Мартиал слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Алисия Мартиал допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Матильда Хорхе — Алисия Мартиал Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Матильда Хорхе и Алисия Мартиал начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Матильда Хорхе и Алисия Мартиал показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Матильда Хорхе и Алисия Мартиал провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Матильда Хорхе и Алисия Мартиал действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Матильда Хорхе — Алисия Мартиал: соперники не будут долго запрягать

Матильда Хорхе и Алисия Мартиал которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Матильда Хорхе имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Алисия Мартиал хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Матильда Хорхе. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Алисия Мартиал умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Матильда Хорхе довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Алисия Мартиал вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Матильда Хорхе.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матильда Хорхе — Алисия Мартиал. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Матильда Хорхе и Алисия Мартиал букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Матильда Хорхе и Алисия Мартиал проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat4-627549-marselo-zormann-da-silva-federiko-mirgone-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-23-11-22/