Прогноз на бой Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад) 25-го ноября

«Рамазан Абдуллаев (Азе)» – «Шерзоди Садулло (Тад)». 25.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 25-го ноября состоится интересный поединок Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 21:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад) пройдет 25-го ноября, и можно не сомневаться, что в 21:20 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Рамазан Абдуллаев (Азе) имеет две победы нокаутом, а Шерзоди Садулло (Тад) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад):

победа Рамазан Абдуллаев (Азе) – 0, ничья – 0, победа Шерзоди Садулло (Тад) – 0

Прогноз на матч Рамазан Абдуллаев (Азе) – Шерзоди Садулло (Тад) Кикбоксинг, титульный бой, 25-го ноября :

Так как Рамазан Абдуллаев (Азе) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Шерзоди Садулло (Тад) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Рамазан Абдуллаев (Азе) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Рамазан Абдуллаев (Азе) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Рамазан Абдуллаев (Азе) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Рамазан Абдуллаев (Азе) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Рамазан Абдуллаев (Азе) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Шерзоди Садулло (Тад) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Шерзоди Садулло (Тад) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Шерзоди Садулло (Тад) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Шерзоди Садулло (Тад) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Шерзоди Садулло (Тад) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Рамазан Абдуллаев (Азе) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Рамазан Абдуллаев (Азе) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Рамазан Абдуллаев (Азе) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Рамазан Абдуллаев (Азе) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Рамазан Абдуллаев (Азе) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Рамазан Абдуллаев (Азе) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Шерзоди Садулло (Тад) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Шерзоди Садулло (Тад) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Шерзоди Садулло (Тад) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Шерзоди Садулло (Тад) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Шерзоди Садулло (Тад), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Рамазан Абдуллаев (Азе) – Шерзоди Садулло (Тад) 25.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Рамазан Абдуллаев (Азе) и Шерзоди Садулло (Тад) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Рамазан Абдуллаев (Азе) и Шерзоди Садулло (Тад). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Рамазан Абдуллаев (Азе) и Шерзоди Садулло (Тад) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Рамазан Абдуллаев (Азе) и Шерзоди Садулло (Тад) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Рамазан Абдуллаев (Азе) легко справится с таким соперником, как Шерзоди Садулло (Тад). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Рамазан Абдуллаев (Азе) в данный момент сильнее, нежели Шерзоди Садулло (Тад), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Рамазан Абдуллаев (Азе)

На самом деле Рамазан Абдуллаев (Азе) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Рамазан Абдуллаев (Азе) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Рамазан Абдуллаев (Азе) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Рамазан Абдуллаев (Азе) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Рамазан Абдуллаев (Азе) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Шерзоди Садулло (Тад)

Шерзоди Садулло (Тад) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Шерзоди Садулло (Тад) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Шерзоди Садулло (Тад) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Шерзоди Садулло (Тад) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Шерзоди Садулло (Тад) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 25-го ноября

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Рамазан Абдуллаев (Азе) — Шерзоди Садулло (Тад) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Рамазан Абдуллаев (Азе) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Рамазан Абдуллаев (Азе) и Шерзоди Садулло (Тад), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Рамазан Абдуллаев (Азе) выиграет бой.

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