Прогноз на бой Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс) 26-го ноября

«Омари Ахмедов (Рос)» – «Роб Уилкинсон (Авс)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 26.11.2022 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс). На ринге его участники появятся в 04:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Омари Ахмедов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 26.11.2022 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс):

победа Омари Ахмедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Роб Уилкинсон (Авс) – 0

Прогноз на матч Омари Ахмедов (Рос) – Роб Уилкинсон (Авс) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26.11.2022 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Омари Ахмедов (Рос) не очень выгодно, а вот Роб Уилкинсон (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Омари Ахмедов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Омари Ахмедов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Омари Ахмедов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Омари Ахмедов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Омари Ахмедов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Роб Уилкинсон (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Роб Уилкинсон (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Роб Уилкинсон (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Роб Уилкинсон (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Роб Уилкинсон (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Омари Ахмедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Омари Ахмедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Омари Ахмедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Омари Ахмедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Омари Ахмедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Роб Уилкинсон (Авс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Роб Уилкинсон (Авс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Роб Уилкинсон (Авс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Роб Уилкинсон (Авс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Омари Ахмедов (Рос) – Роб Уилкинсон (Авс) 26.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Омари Ахмедов (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Роб Уилкинсон (Авс) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Омари Ахмедов (Рос)

Хотя Омари Ахмедов (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Омари Ахмедов (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Омари Ахмедов (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Омари Ахмедов (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Омари Ахмедов (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Роб Уилкинсон (Авс)

Уже несколько лет Роб Уилкинсон (Авс) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Роб Уилкинсон (Авс) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Роб Уилкинсон (Авс) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Омари Ахмедов (Рос) — Роб Уилкинсон (Авс). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26.11.2022

Несмотря на то, что Омари Ахмедов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Роб Уилкинсон (Авс) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Омари Ахмедов (Рос) и Роб Уилкинсон (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Омари Ахмедов (Рос) выиграет бой.

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