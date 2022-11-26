Прогноз на бой Дилано Тейлор (США) — Садибу Су (Шве) 26-го ноября 2022 года

«Дилано Тейлор (США)» – «Садибу Су (Шве)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дилано Тейлор (США) — Садибу Су (Шве) на 26-го ноября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

Стало известно, что именно 26-го ноября 2022 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дилано Тейлор (США) — Садибу Су (Шве). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дилано Тейлор (США) — Садибу Су (Шве):

победа Дилано Тейлор (США) – 0, ничья – 0, победа Садибу Су (Шве) – 0

Прогноз на матч Дилано Тейлор (США) – Садибу Су (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го ноября 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Дилано Тейлор (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Садибу Су (Шве) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Дилано Тейлор (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дилано Тейлор (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дилано Тейлор (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дилано Тейлор (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Садибу Су (Шве) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Садибу Су (Шве) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Садибу Су (Шве) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Садибу Су (Шве) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Садибу Су (Шве) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Дилано Тейлор (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Дилано Тейлор (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Дилано Тейлор (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Дилано Тейлор (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Садибу Су (Шве) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Садибу Су (Шве) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Садибу Су (Шве) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Садибу Су (Шве) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Садибу Су (Шве) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Садибу Су (Шве) должен задуматься о своей обороне.

Дилано Тейлор (США) – Садибу Су (Шве) 26.11.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Дилано Тейлор (США) легко справится с таким соперником, как Садибу Су (Шве). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Дилано Тейлор (США) в данный момент сильнее, нежели Садибу Су (Шве), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Дилано Тейлор (США)

Дилано Тейлор (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дилано Тейлор (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дилано Тейлор (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дилано Тейлор (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дилано Тейлор (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Садибу Су (Шве)

Прошлый бой Садибу Су (Шве) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Садибу Су (Шве) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Садибу Су (Шве) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Садибу Су (Шве) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Дилано Тейлор (США) — Садибу Су (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го ноября 2022 года

В настоящее время Дилано Тейлор (США) и Садибу Су (Шве) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Дилано Тейлор (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Дилано Тейлор (США) легко справится с таким соперником, как Садибу Су (Шве). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

http://evolvegame.ru/cat3-628418-segodnya-match-arsenal-beast-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-25-11-22/

http://rockaluga.ru/cat2-811437-prognoz-mats-rozenkranc-ivan-lyutarevich-24-go-noyabrya-stavki-i-koefficienty/