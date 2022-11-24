Прогноз на бой Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США) 26-го ноября 2022 года

«Дакота Дитчева (Анг)» – «Кэтрин Корогенес (США)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США) на 26-го ноября 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Дакота Дитчева (Анг) и Кэтрин Корогенес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 04:00.

До 26-го ноября 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США). Это будет продолжаться вплоть до 04:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США):

победа Дакота Дитчева (Анг) – 0, ничья – 0, победа Кэтрин Корогенес (США) – 0

Прогноз на матч Дакота Дитчева (Анг) – Кэтрин Корогенес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го ноября 2022 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Дакота Дитчева (Анг) не очень выгодно, а вот Кэтрин Корогенес (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Дакота Дитчева (Анг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дакота Дитчева (Анг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дакота Дитчева (Анг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дакота Дитчева (Анг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Кэтрин Корогенес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кэтрин Корогенес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кэтрин Корогенес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кэтрин Корогенес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кэтрин Корогенес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Дакота Дитчева (Анг) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дакота Дитчева (Анг) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дакота Дитчева (Анг) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дакота Дитчева (Анг) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дакота Дитчева (Анг) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Кэтрин Корогенес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кэтрин Корогенес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кэтрин Корогенес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кэтрин Корогенес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кэтрин Корогенес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кэтрин Корогенес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кэтрин Корогенес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дакота Дитчева (Анг) – Кэтрин Корогенес (США) 26.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дакота Дитчева (Анг) и Кэтрин Корогенес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Дакота Дитчева (Анг) и Кэтрин Корогенес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Дакота Дитчева (Анг) и Кэтрин Корогенес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Дакота Дитчева (Анг) и Кэтрин Корогенес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Дакота Дитчева (Анг) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кэтрин Корогенес (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Дакота Дитчева (Анг)

Как бы Дакота Дитчева (Анг) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Дакота Дитчева (Анг) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Дакота Дитчева (Анг) дрался на ринге только с представителями своей страны. Дакота Дитчева (Анг) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Дакота Дитчева (Анг) совершенно не работает над собственной защитой.

Кэтрин Корогенес (США)

В своей карьере Кэтрин Корогенес (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Кэтрин Корогенес (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Кэтрин Корогенес (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Кэтрин Корогенес (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го ноября 2022 года

Несмотря на то, что Дакота Дитчева (Анг) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Кэтрин Корогенес (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дакота Дитчева (Анг) — Кэтрин Корогенес (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кэтрин Корогенес (США) выиграет нокаутом.

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