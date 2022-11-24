Прогноз Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер (25 ноября), ставки и коэффициенты

Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер. Прогноз, ставки на матч. ITF (25.11.22)

25.11.2022 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хо/Юньчаокэтэ , а противостоять в этом поединке будет Глоекклер/Смолинер.



Так как Хо/Юньчаокэтэ в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Глоекклер/Смолинер, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 25.11.2022. Но, доказать обратное Хо/Юньчаокэтэ все же сможет в 12:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 25.11.2022, ведь именно в этот день на корте встречаются Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 12:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Хо/Юньчаокэтэ имеет на своем счету три победы, Глоекклер/Смолинер может похвастаться четырьмя.

Хо/Юньчаокэтэ

В этом сезоне Хо/Юньчаокэтэ показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Хо/Юньчаокэтэ играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Хо/Юньчаокэтэ умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Хо/Юньчаокэтэ и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Хо/Юньчаокэтэ будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Хо/Юньчаокэтэ чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Глоекклер/Смолинер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Глоекклер/Смолинерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Глоекклер/Смолинер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Глоекклер/Смолинер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Глоекклер/Смолинер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Глоекклер/Смолинер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Прогноз и ставка на матч Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер 25.11.2022

Хо/Юньчаокэтэ

На данном турнире Хо/Юньчаокэтэ выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Хо/Юньчаокэтэ выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Хо/Юньчаокэтэ допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Хо/Юньчаокэтэ особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Хо/Юньчаокэтэ, это умение играть на травяных кортах.

Глоекклер/Смолинер

В этом сезоне Глоекклер/Смолинер не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Глоекклер/Смолинер сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Глоекклер/Смолинер допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Глоекклер/Смолинер допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Глоекклер/Смолинер демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хо/Юньчаокэтэ имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Глоекклер/Смолинер в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хо/Юньчаокэтэ превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Глоекклер/Смолинер сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хо/Юньчаокэтэ гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хо/Юньчаокэтэ — Глоекклер/Смолинер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Хо/Юньчаокэтэ и Глоекклер/Смолинер. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Хо/Юньчаокэтэ и для Глоекклер/Смолинер, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-595332-ae-agias-paraskevis-neoi-vironos-prognoz-professionala-na-match-24-11-22/