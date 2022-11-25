Прогноз на бой Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил) 26.11.2022

«Мохаммад Фархад (Инд)» – «Руэль Паньялес (Фил)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го ноября должен состояться бой Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 13:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 13:00 по московскому времени Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26-го ноября, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Мохаммад Фархад (Инд).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил):

победа Мохаммад Фархад (Инд) – 0, ничья – 0, победа Руэль Паньялес (Фил) – 0

Прогноз на матч Мохаммад Фархад (Инд) – Руэль Паньялес (Фил) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26-го ноября :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Мохаммад Фархад (Инд) не очень выгодно, а вот Руэль Паньялес (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Мохаммад Фархад (Инд) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Мохаммад Фархад (Инд) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Мохаммад Фархад (Инд) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Мохаммад Фархад (Инд) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Мохаммад Фархад (Инд) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Мохаммад Фархад (Инд) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Руэль Паньялес (Фил) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Руэль Паньялес (Фил) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Руэль Паньялес (Фил) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Руэль Паньялес (Фил) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Руэль Паньялес (Фил) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Мохаммад Фархад (Инд) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Мохаммад Фархад (Инд) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Мохаммад Фархад (Инд) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Мохаммад Фархад (Инд) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Мохаммад Фархад (Инд) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Мохаммад Фархад (Инд) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Руэль Паньялес (Фил) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Руэль Паньялес (Фил) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Руэль Паньялес (Фил) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Руэль Паньялес (Фил) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Руэль Паньялес (Фил) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Руэль Паньялес (Фил) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Руэль Паньялес (Фил) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мохаммад Фархад (Инд) – Руэль Паньялес (Фил) 26.11.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Мохаммад Фархад (Инд) и Руэль Паньялес (Фил) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Мохаммад Фархад (Инд) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Мохаммад Фархад (Инд) в данный момент сильнее, нежели Руэль Паньялес (Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Мохаммад Фархад (Инд)

Так как Мохаммад Фархад (Инд) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Мохаммад Фархад (Инд) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Мохаммад Фархад (Инд) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Мохаммад Фархад (Инд) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Руэль Паньялес (Фил)

На данный момент Руэль Паньялес (Фил) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Руэль Паньялес (Фил) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Руэль Паньялес (Фил) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Руэль Паньялес (Фил) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Руэль Паньялес (Фил) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26-го ноября

На титульный бой Мохаммад Фархад (Инд) — Руэль Паньялес (Фил) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Мохаммад Фархад (Инд) сейчас находится на пике формы, так что Руэль Паньялес (Фил) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Мохаммад Фархад (Инд).

http://rockaluga.ru/cat4-847029-prognoz-na-match-al-bataeh-al-nasr-dubay-ot-eksperta-25-11-22/

http://evolvegame.ru/cat3-628733-segodnya-match-lomas-del-mirador-zhen-glorias-argentinas-ii-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-26-11-22/