УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен) (25-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен) 25 ноября

25 ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) примет соперника по национальному первенству Олбани Грейт Дэйнс (жен).



В 22:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) и Олбани Грейт Дэйнс (жен) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 25 ноября, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен):

На 25 ноября в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 22:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен), одержав семь побед.

УНЛВ Раннин Рэбелс (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Олбани Грейт Дэйнс (жен)

В составе баскетбольного клуба Олбани Грейт Дэйнс (жен) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Олбани Грейт Дэйнс (жен) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч

На 25 ноября в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Олбани Грейт Дэйнс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен) 25 ноября

УНЛВ Раннин Рэбелс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Олбани Грейт Дэйнс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 25 ноября сыграет матч против БК Олбани Грейт Дэйнс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 22:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Олбани Грейт Дэйнс (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) — Олбани Грейт Дэйнс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб УНЛВ Раннин Рэбелс (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Олбани Грейт Дэйнс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Олбани Грейт Дэйнс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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