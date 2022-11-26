Прогноз на бой Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве) 26-го ноября 2022 года

«Энрике Хечер Соса (Исп)» – «Билал Типсаев (Шве)». 26.11.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 26 ноября состоится интересный поединок Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 20:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 26 ноября осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве):

победа Энрике Хечер Соса (Исп) – 0, ничья – 0, победа Билал Типсаев (Шве) – 0

Прогноз на матч Энрике Хечер Соса (Исп) – Билал Типсаев (Шве) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 26 ноября :

Из-за того, что все ставят на то, что Энрике Хечер Соса (Исп) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Билал Типсаев (Шве) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Энрике Хечер Соса (Исп) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Энрике Хечер Соса (Исп) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Энрике Хечер Соса (Исп) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Энрике Хечер Соса (Исп) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Энрике Хечер Соса (Исп) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Энрике Хечер Соса (Исп) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Билал Типсаев (Шве) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Билал Типсаев (Шве) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Билал Типсаев (Шве), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Билал Типсаев (Шве) должен быть в хорошей физической форме. Билал Типсаев (Шве) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Энрике Хечер Соса (Исп) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Энрике Хечер Соса (Исп) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Энрике Хечер Соса (Исп) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Энрике Хечер Соса (Исп) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Энрике Хечер Соса (Исп) валится с ног. К тому же, Энрике Хечер Соса (Исп) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Энрике Хечер Соса (Исп) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Билал Типсаев (Шве) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Билал Типсаев (Шве) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Билал Типсаев (Шве) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Билал Типсаев (Шве) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Билал Типсаев (Шве) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Билал Типсаев (Шве) должен задуматься о своей обороне.

Энрике Хечер Соса (Исп) – Билал Типсаев (Шве) 26.11.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Энрике Хечер Соса (Исп) и Билал Типсаев (Шве) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Энрике Хечер Соса (Исп) и Билал Типсаев (Шве) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Энрике Хечер Соса (Исп) сейчас находится на пике формы, так что Билал Типсаев (Шве) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Энрике Хечер Соса (Исп).

Титульный бой Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Билал Типсаев (Шве) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Энрике Хечер Соса (Исп)

Энрике Хечер Соса (Исп) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Энрике Хечер Соса (Исп) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Энрике Хечер Соса (Исп) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Энрике Хечер Соса (Исп) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Энрике Хечер Соса (Исп) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Билал Типсаев (Шве)

Билал Типсаев (Шве) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Билал Типсаев (Шве) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Билал Типсаев (Шве) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Билал Типсаев (Шве) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Билал Типсаев (Шве) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Энрике Хечер Соса (Исп) — Билал Типсаев (Шве). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 26 ноября

Никто не сомневается, что Энрике Хечер Соса (Исп) намного сильнее, чем Билал Типсаев (Шве), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Энрике Хечер Соса (Исп) будет намного сильнее, чем Билал Типсаев (Шве), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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