Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.22)

Прогноз Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен) (27.11.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен) 27-го ноября

27-го ноября в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) примет соперника по национальному первенству Бригэм Янг Кугэрз (жен).



Несмотря на то, что баскетбольный матч Болл Стэйт Кардиналс (жен) – Бригэм Янг Кугэрз (жен) запланирован только на 27-го ноября, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 00:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен) состоится 27-го ноября в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 00:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Болл Стэйт Кардиналс (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Болл Стэйт Кардиналс (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Бригэм Янг Кугэрз (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

WNCAA, Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен)

Болельщики баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) собираются 27-го ноября активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (27.11.22)

Болл Стэйт Кардиналс (жен)

В последние годы Болл Стэйт Кардиналс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бригэм Янг Кугэрз (жен)

После того, как баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен) пройдет 27-го ноября, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 00:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Болл Стэйт Кардиналс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Болл Стэйт Кардиналс (жен) — Бригэм Янг Кугэрз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Болл Стэйт Кардиналс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Болл Стэйт Кардиналс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бригэм Янг Кугэрз (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бригэм Янг Кугэрз (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat0-629500-fk-amarish-senorens-prognoz-specialista-na-match-26-11-22/