Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен): хозяева должны брать три очка

Прогноз Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен) (27-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен) (27 ноября), ставки и коэффициенты

27 ноября в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) примет соперника по национальному первенству Линденвуд (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 27 ноября предстоит поединок против БК Линденвуд (жен). По московскому времени начало игры будет в 00:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 00:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Гранд Каньон Энтилоупс (жен) и Линденвуд (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 27 ноября. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Линденвуд (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Гранд Каньон Энтилоупс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Гранд Каньон Энтилоупс (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Линденвуд (жен)

Президент баскетбольного клуба Линденвуд (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Линденвуд (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Линденвуд (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз на матч Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен)

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен), запланированного на 27 ноября. На площадке игроки обеих команд появятся в 00:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Гранд Каньон Энтилоупс (жен) и Линденвуд (жен) предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен).



Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен) (27 ноября), ставки и коэффициенты

Гранд Каньон Энтилоупс (жен)

В последние годы Гранд Каньон Энтилоупс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Линденвуд (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Линденвуд (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Линденвуд (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Линденвуд (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 27 ноября, и в его рамках состоится поединок Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 00:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Гранд Каньон Энтилоупс (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Линденвуд (жен) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Линденвуд (жен) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Линденвуд (жен) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гранд Каньон Энтилоупс (жен) — Линденвуд (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Гранд Каньон Энтилоупс (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Гранд Каньон Энтилоупс (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Линденвуд (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Линденвуд (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Линденвуд (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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