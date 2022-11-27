Прогноз Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен) (28 ноября), ставки и коэффициенты

Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (28.11.22)

28-го ноября 2022 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) примет соперника по национальному первенству Вайк Форест Демон Диконс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) очень любят матчи против БК Вайк Форест Демон Диконс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 28-го ноября 2022 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 00:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) одержали три легкие победы.



Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен) состоится 28-го ноября 2022 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 00:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Костал Каролина Шантиклирс (жен)

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Костал Каролина Шантиклирс (жен) уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Вайк Форест Демон Диконс (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Вайк Форест Демон Диконс (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз на матч Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен)

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) наконец-то возвращаются домой, а 28-го ноября 2022 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Вайк Форест Демон Диконс (жен). На площадке игроки обеих команд появятся в 00:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен) (28-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Костал Каролина Шантиклирс (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Костал Каролина Шантиклирс (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вайк Форест Демон Диконс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28-го ноября 2022 года сыграет матч против БК Вайк Форест Демон Диконс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 00:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Костал Каролина Шантиклирс (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Недавно у баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Костал Каролина Шантиклирс (жен) — Вайк Форест Демон Диконс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Костал Каролина Шантиклирс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Костал Каролина Шантиклирс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Вайк Форест Демон Диконс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Вайк Форест Демон Диконс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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