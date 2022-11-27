Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску (28-го ноября 2022 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску 28 ноября

28 ноября в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Лилли Мерфи , а противостоять в этом поединке будет Элизабет Ионеску.



Теннисное противостояние Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 28 ноября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 22:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Лилли Мерфи является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 28 ноября, так что в разделе тенниса можно найти поединок Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 22:00 по Москве, пока не начался поединок. Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Лилли Мерфи

Этот турнир Лилли Мерфи проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Лилли Мерфи может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Лилли Мерфи однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Лилли Мерфи имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Лилли Мерфи левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Лилли Мерфи хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Элизабет Ионеску

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Элизабет Ионеску на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Элизабет Ионеску демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Элизабет Ионеску имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Элизабет Ионеску намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Элизабет Ионеску не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Элизабет Ионеску будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Элизабет Ионеску и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Элизабет Ионеску умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Прогноз и ставка на матч Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску 28 ноября

Лилли Мерфи

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лилли Мерфи выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лилли Мерфи всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лилли Мерфи уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лилли Мерфи занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лилли Мерфи больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лилли Мерфи имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Элизабет Ионеску

Несмотря на свой молодой возраст, Элизабет Ионеску демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Элизабет Ионеску уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Элизабет Ионеску станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Элизабет Ионеску, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Элизабет Ионеску умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Элизабет Ионеску имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Лилли Мерфи имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Элизабет Ионеску в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Лилли Мерфи превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Элизабет Ионеску сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Лилли Мерфи гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лилли Мерфи — Элизабет Ионеску. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Лилли Мерфи и Элизабет Ионеску, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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