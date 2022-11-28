Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. Прогноз, ставки на матч(29.11.22)

Прогноз Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова (29-го ноября), ставки и коэффициенты

Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова (29 ноября), ставки и коэффициенты

29 ноября в 14:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Караджаева/Фаркашлаки Хинтш , а противостоять в этом поединке будет Беднарз/Чудейова.



29 ноября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:30 по Москве Караджаева/Фаркашлаки Хинтш выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Беднарз/Чудейова. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 29 ноября. Караджаева/Фаркашлаки Хинтш не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Караджаева/Фаркашлаки Хинтш

В этом сезоне Караджаева/Фаркашлаки Хинтш имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Караджаева/Фаркашлаки Хинтш может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Караджаева/Фаркашлаки Хинтш еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Беднарз/Чудейова

Беднарз/Чудейова имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Беднарз/Чудейова уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Беднарз/Чудейова умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Беднарз/Чудейова обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Беднарз/Чудейова проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. Прогноз, ставки на матч(29.11.22)

Караджаева/Фаркашлаки Хинтш

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Караджаева/Фаркашлаки Хинтш выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Караджаева/Фаркашлаки Хинтш всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Караджаева/Фаркашлаки Хинтш уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Караджаева/Фаркашлаки Хинтш занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Караджаева/Фаркашлаки Хинтш больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Караджаева/Фаркашлаки Хинтш имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Беднарз/Чудейова

На этом турнире Беднарз/Чудейова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Беднарз/Чудейова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Беднарз/Чудейова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Беднарз/Чудейова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Беднарз/Чудейова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Беднарз/Чудейова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Караджаева/Фаркашлаки Хинтш имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Беднарз/Чудейова в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Караджаева/Фаркашлаки Хинтш превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Беднарз/Чудейова сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Караджаева/Фаркашлаки Хинтш гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Караджаева/Фаркашлаки Хинтш — Беднарз/Чудейова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Караджаева/Фаркашлаки Хинтш и Беднарз/Чудейова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Караджаева/Фаркашлаки Хинтш, и Беднарз/Чудейова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-596754-stavki-na-match-ivan-denisov-tomislav-zhotovski-prognoz-na-tennis-ot-29-11-22/