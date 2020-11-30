Яна Карпович — Анка Алексия Тодони: снова ждем результативной игры

Прогноз Яна Карпович — Анка Алексия Тодони (30.11.2022), ставки и коэффициенты

Яна Карпович — Анка Алексия Тодони (30 ноября), ставки и коэффициенты

30 ноября в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Яна Карпович , а противостоять в этом поединке будет Анка Алексия Тодони.



Теннисное противостояние Яна Карпович — Анка Алексия Тодони пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 30 ноября. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 11:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Яна Карпович является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



Яна Карпович — Анка Алексия Тодони. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 11:00 по Москве Яна Карпович выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Анка Алексия Тодони. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 30 ноября. Яна Карпович не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Яна Карпович

В этом сезоне Яна Карпович показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Яна Карпович играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Яна Карпович умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Яна Карпович и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Яна Карпович будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Яна Карпович чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Анка Алексия Тодони

Анка Алексия Тодони имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Анка Алексия Тодони уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Анка Алексия Тодони умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Анка Алексия Тодони обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Анка Алексия Тодони проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Яна Карпович — Анка Алексия Тодони

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Яна Карпович и Анка Алексия Тодони. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Яна Карпович — Анка Алексия Тодони (30 ноября), ставки и коэффициенты

Яна Карпович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Яна Карпович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Яна Карпович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Яна Карпович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Яна Карпович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Яна Карпович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Яна Карпович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Яна Карпович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Анка Алексия Тодони

Выступать в зале Анка Алексия Тодони не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Анка Алексия Тодони старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Анка Алексия Тодони принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Анка Алексия Тодони демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Анка Алексия Тодони даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Анка Алексия Тодони хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Яна Карпович — Анка Алексия Тодони Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Яна Карпович и Анка Алексия Тодони начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Яна Карпович и Анка Алексия Тодони показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Яна Карпович и Анка Алексия Тодони провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Яна Карпович и Анка Алексия Тодони действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Яна Карпович — Анка Алексия Тодони: снова ждем результативной игры

Яна Карпович и Анка Алексия Тодони которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Яна Карпович имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Анка Алексия Тодони хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Яна Карпович. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Анка Алексия Тодони умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Яна Карпович довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Анка Алексия Тодони вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Яна Карпович.

СЕГОДНЯ МАТЧ Яна Карпович — Анка Алексия Тодони. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Яна Карпович и Анка Алексия Тодони, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-597108-segodnya-match-viktoriya-dema-patrisiya-dzhordzhiana-goyna-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-30-11-22/