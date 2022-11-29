Прогноз Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио (30.11.2022), ставки и коэффициенты

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.11.22)

30-го ноября в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона , а противостоять в этом поединке будет Мурта/Самудио.



Так как Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Мурта/Самудио, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 30-го ноября. Но, доказать обратное Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 30-го ноября нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Мурта/Самудио. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона

На данный момент Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Мурта/Самудио

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Мурта/Самудиов шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Мурта/Самудио играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Мурта/Самудио держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Мурта/Самудио демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Мурта/Самудио находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио. Прогноз, ставки на матч(30.11.22)

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Мурта/Самудио

В этом сезоне Мурта/Самудио не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Мурта/Самудио сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Мурта/Самудио допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Мурта/Самудио допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Мурта/Самудио демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона, и Мурта/Самудио неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио: ставим на двойные ошибки

Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мурта/Самудио хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мурта/Самудио умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мурта/Самудио вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона — Мурта/Самудио. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Гонсалес Вилар/Ракотоманга Раджаона и Мурта/Самудио проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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