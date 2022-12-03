Прогноз на бой Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра) 03.12.2022

«Каде Руотоло (США)» – «Матеус Габриэль (Бра)». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 03-го декабря 2022 года должен состояться бой Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 06:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра) пройдет 03-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 06:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Каде Руотоло (США) имеет две победы нокаутом, а Матеус Габриэль (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра):

победа Каде Руотоло (США) – 0, ничья – 0, победа Матеус Габриэль (Бра) – 0

Прогноз на матч Каде Руотоло (США) – Матеус Габриэль (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 03-го декабря 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Каде Руотоло (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Матеус Габриэль (Бра) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Каде Руотоло (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Каде Руотоло (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Каде Руотоло (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Каде Руотоло (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Каде Руотоло (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Каде Руотоло (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Каде Руотоло (США) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Матеус Габриэль (Бра) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Матеус Габриэль (Бра) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Матеус Габриэль (Бра) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Матеус Габриэль (Бра) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Матеус Габриэль (Бра) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Каде Руотоло (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Каде Руотоло (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Каде Руотоло (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Каде Руотоло (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Матеус Габриэль (Бра) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Матеус Габриэль (Бра) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Матеус Габриэль (Бра) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Матеус Габриэль (Бра) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Каде Руотоло (США) – Матеус Габриэль (Бра) 03.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Каде Руотоло (США) и Матеус Габриэль (Бра) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Каде Руотоло (США) является очевидным фаворитом, ведь Матеус Габриэль (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Матеус Габриэль (Бра).

Каде Руотоло (США)

Свою самую выдающуюся победу Каде Руотоло (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Каде Руотоло (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Каде Руотоло (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Каде Руотоло (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Каде Руотоло (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Матеус Габриэль (Бра)

Матеус Габриэль (Бра) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Матеус Габриэль (Бра) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Матеус Габриэль (Бра) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Матеус Габриэль (Бра) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Матеус Габриэль (Бра) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Каде Руотоло (США) — Матеус Габриэль (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 03-го декабря 2022 года

Спортивные эксперты считают, что Каде Руотоло (США) сейчас намного сильнее, чем Матеус Габриэль (Бра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Каде Руотоло (США) сейчас находится на пике формы, так что Матеус Габриэль (Бра) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Каде Руотоло (США).

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