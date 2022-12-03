Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин: соперники не будут долго запрягать

Прогноз на матч Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин от эксперта 03.12.22

«Гуанси Пинггуо Халиао» – «БИТ Пекин». 03.12.22. Прогноз и ставки на матч

Главный тренер футбольного клуба Гуанси Пинггуо Халиао запретил своим подопечным вплоть до 03.12.2022 покидать тренировочную базу, ведь в этот день команде предстоит сыграть непростой поединок против ФК БИТ Пекин. По московскому времени в 09:30 начнется данный поединок, и на него придет множество болельщиков, чтобы поддержать хозяев поля. В последних пяти матчах ФК Гуанси Пинггуо Халиао имеет только одну победу, а поражений было три.



Долгожданный футбольный матч, в котором соперниками будут команда Гуанси Пинггуо Халиао и БИТ Пекин, начнется уже совсем скоро. Естественно, наши прогнозисты не смогли оставить такое спортивное событие без внимания, поэтому решили предложить свое видение развития событий в этом матче. Учитывая все кадровые перестановки, которые произошли в клубах в межсезонье, а также учитывая результаты матчей первых туров, мы полагаем, что фаворитами в этом противостоянии должны быть хозяева поля. И здесь мы полностью согласны с теми коэффициентами, которые предлагают букмекеры. Команда Гуанси Пинггуо Халиао сейчас выглядит более сыгранной и более подготовленной, чем их соперники, тем более что команда БИТ Пекин прибыла на матч не в оптимальном составе. Так что, относительно победителя этого матча, то мы за хозяев поля. Учитывая, что в прошлом сезоне оба клуба действовали в атакующем стиле, и им удалось сохранить основной костяк исполнителей, и, самое главное – менеджеров, то в нынешнем сезоне команды тоже, скорее всего, будут играть в атакующий футбол. А это означает, что в сегодняшнем противостоянии мы увидим много атак, следовательно, будет много забитых голов, так что, общий тотал голов в этом матче мы советуем играть на больше. Неплохим предложением букмекеров нам видится ставка на то, что обе команды забьют в матче. Команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин всегда славились мощным нападением и полузащитой, а вот в обороне редко когда играют без ошибок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин:

Ставка на коэффициент 5.6 окажутся выигрышными только в том случае, если в футбольном матче Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин будет ничья в основное время. При победе хозяев выигрышным коэффициентом будет 1.25, а в случае выигрыша гостей букмекеры выплатят по котировке 10.5.

Прогноз на матч Гуанси Пинггуо Халиао – БИТ Пекин (Чемпионат Китая, матч национального перевентсва, воскресенье, 03.12.2022):Футбольный клуб Гуанси Пинггуо Халиао получил от букмекеров на свою победу котировку 1.25, а по коэффициенту 10.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК БИТ Пекин. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Гуанси Пинггуо Халиао – БИТ Пекин 03.12.22

03.12.2022 состоится всего один матч из нынешнего тура национального первенства, и им будет футбольная встреча Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин. Так как данный поединок вызвал огромный ажиотаж среди болельщиков, то его специально решили начать в 09:30 по Москве. Интерес вызван тем, что это принципиальные соперники, но так как в последнее время они выступали в различных дивизионах, то последний раз Гуанси Пинггуо Халиао и БИТ Пекин встречались на футбольном поле четыре года назад. В том матче футболисты клуба Гуанси Пинггуо Халиао одержали победу со счетом 4-2.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Чемпионат находится в самом разгаре, поэтому футболистам команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин нельзя расслабляться, ведь борьба за высокие места в чемпионате – это необходимость демонстрировать футбол высшего качества в каждом матче, особенно в матчах с прямыми конкурентами. А в том, что именно команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин будут конкурировать между собой за высокие места в чемпионате, у экспертов нашего ресурса нет никаких сомнений. Команды отлично укомплектованы на нынешний сезон, причем, отличительной чертой обеих команд является наличие хорошей скамейки запасных, футболисты которой могут в любой момент усилить игру команд. Вообще, позволить игрокам такого уровня выходить на замену могут далеко не каждые футбольные команды. Однако, к слову, менеджеры обеих команд постоянно экспериментируют с составом, предоставляя игровое время всем футболистам. Но, по мнению экспертов нашего ресурса, в сегодняшнем матче экспериментов не будет. Обеим командам необходим результат, поэтому менеджеры постараются задействовать всех ведущих футболистов, использовав максимально неудобную тактику для соперника. Отличительными качеством команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин является атакующий стиль игры, так как львиная доля выигрышных матчей команд приходиться на активные действия у ворот соперника. Учитывая, что сегодняшние соперники умеют активно действовать не только в атаке, но и в обороне, наши эксперты полагают, что матч будет очень интересным, а прогнозы от наших экспертов позволят сделать просмотр этого противостояния еще более зрелищным.



Прогноз Гуанси Пинггуо Халиао – БИТ Пекин (03.12.2022), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Гуанси Пинггуо Халиао. Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды БИТ Пекин хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Гуанси Пинггуо Халиао в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды БИТ Пекин способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды БИТ Пекин, а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда БИТ Пекин редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Гуанси Пинггуо Халиао

В прошлом сезоне футбольный клуб Гуанси Пинггуо Халиао неожиданно финишировал в зоне Лиги Чемпионов, но оказалось, что успехи команды были кратковременными. Это связано с тем, что руководство не захотело усиливать состав в преддверии более сложного сезона, а наоборот, отпустило некоторых ключевых игроков. В итоге, хозяева сейчас идут только восьмыми в турнирной таблице, и снова пробиться в Лигу Чемпионов вряд ли получится, так как от нее отставание составляет уже двенадцать очков. Для футбольного клуба Гуанси Пинггуо Халиао сейчас приоритетная задача хотя бы пробиться в Лигу Европы, от которой хозяева отстают только на два очка. Хотя дома команда играет лучше, чем в гостях, все равно нет уверенной игры в родных стенах, так что получилось выиграть менее половины домашних матчей. Если в прошлом месяце футбольный клуб Гуанси Пинггуо Халиао выиграл все четыре тура, то в этом месяце начался спад, ведь была только одна победа при двух поражениях. Дисквалификацию отбывает правый защитник, а травмированы в составе гостей левый и двое центральных полузащитников.

БИТ Пекин

Уже третий сезон подряд футбольный клуб БИТ Пекин находится на грани вылета из высшего дивизиона, а руководство не принимает никаких мер, чтобы этого избежать. В этом году команда уже долгое время находится на шестнадцатой строчке, всего на два очка опережая аутсайдеров из зоны вылета. У гостей очевидные проблемы с игрой в нападении, ведь команда в среднем не забивает два гола за матч. Оборона у футбольного клуба БИТ Пекин также далека от идеала, и особенно это касается выездных поединков, где количество пропущенных мячей в два раза больше, чем дома. В гостях команда потерпела уже десять поражений, сумев одержать только две победы. Так что, лишь неплохая домашняя игра пока не позволяет футбольному клубу БИТ Пекин скатиться в зону вылета. Гости обладают слабым составом, где хватает проблемных позиций. Например, в команде нет номинального правого полузащитника, так что на этой позиции приходится играть либо защитнику, либо вингеру. А в этом матче не сможет сыграть за гостей атакующий полузащитник, получивший красную карточку в прошлой игре.

Интересные факты перед матчем Гуанси Пинггуо Халиао – БИТ Пекин

Несколько сезонов назад команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин находились в числе одних из претендентов на чемпионский титул, клубы могли навязать борьбу грандам. Однако теперь они скатились до уровня середняков. Можно винить в этом многие факторы, однако сейчас стоит отталкиваться от текущей формы команд. А она говорит нам, что оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, поэтому в оставшихся матчах сезона могут играть в свое удовольствие. Это означает, что наиболее выгодной ставкой в этом матче является ставка на общий тотал забитых голов на больше. Команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, они много забивают и много пропускают. Скорее всего, в очном противостоянии менеджеры не будут менять тактическую схему своим клубам, и команды вновь продемонстрируют открытый футбол с максимумом голевых моментов. При этом, можно сделать ставки на то, что оба клуба забьют в этом матче, а также на индивидуальный тотал на больше каждой команды. Наши эксперты полагают, что делать прогнозы на исход этого матча бессмысленно, так как победа не даст преимущества в турнирной таблице не одному из соперников. А вот что действительно стоит играть, так это общий тотал нарушений и желтых карточек на меньше. Оба клуба не имеют турнирной мотивации, поэтому вряд ли будут играть грубо, да и в текущем сезоне эти команды не входят в число грубиянов чемпионата. Общий тотал угловых в этом противостоянии мы рассматриваем на больше, так как команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин строят свои атаки через фланги, поэтому подают много стандартов.

В игре победит Гуанси Пинггуо Халиао — 1.25, ничья в игре — 5.6, в игре победит БИТ Пекин — 10.5.



Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Китая 03.12.2022

Команда Гуанси Пинггуо Халиао в матче со своими соперниками – футболистами команды БИТ Пекин, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды Гуанси Пинггуо Халиао, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда Гуанси Пинггуо Халиао победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда Гуанси Пинггуо Халиао в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды Гуанси Пинггуо Халиао можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«Гуанси Пинггуо Халиао»

Этот сезон футбольный клуб Гуанси Пинггуо Халиао проводит на неплохом уровне, ведь получилось пройти групповой этап Лиги Чемпионов, а сейчас команда имеет отличные шансы на то, чтобы снова квалифицироваться в самый престижный европейский турнир. Хозяева идут третьими в чемпионате, но на две последние путевки в Лигу Чемпионов претендует сразу четыре команды, так что до конца сезона предстоит еще упорная борьба. На своем поле Гуанси Пинггуо Халиао играет очень хорошо, так как поражений еще не было в этом сезоне, но ничьи все же случаются довольно часто. По количеству забитых мячей хозяева уступают только лидеру чемпионата, но оборона команды не самая надежная, что связано со слишком атакующим стилем футбольного клуба Гуанси Пинггуо Халиао. Сейчас хозяева находятся в хорошей форме, ведь в шести последних турах хоть и было неожиданное гостевое поражение от аутсайдера, но в остальных пяти матчах были уверенные победы. Левый вингер перебрал желтых карточек, так что вынужден пропустить этот поединок.



«БИТ Пекин»

В прошлом сезоне футбольный клуб БИТ Пекин выиграл чемпионский титул, но в этом сезоне речь о защите трофея даже не идет. У главного тренера начались проблемы со многими игроками основного состава, так что уже нет того сыгранного боевого коллектива, который всех громил в прошлом году. Гости занимают в чемпионате только четвертую строчку, а отставание от лидера настолько большое, что команде сейчас остается бороться только за то, чтобы не упустить свое место в еврокубках. Футбольный клуб БИТ Пекин одинаково играет как в родных стенах, так и в выездных матчах, а в этом сезоне гости разве что демонстрируют надежную игру в обороне, но результативность команды по сравнению с прошлым годом сильно упала. Недавно ФК БИТ Пекин выдал серию из восьми матчей без поражений, но в последнем туре команда неожиданно уступила на своем поле аутсайдеру, пропустив в свои ворота три безответных мяча. Единственная потеря гостей это левый нападающий.

Статистика и личные встречи

Для экспертов нашего ресурса матч, в котором соперниками будут команда Гуанси Пинггуо Халиао и команда БИТ Пекин был очень интересен для прогнозирования. Сейчас оба клуба ведут борьбу в турнирной таблице. Несмотря на то, что обе команды являются грандами современного футбола, сейчас дела у них обстоят не лучшим образом, так как команды рискуют пролететь мимо не только чемпионской гонки, но и мимо высоких мест в турнирной таблице, дающих право на попадание в престижный клубный турнир на будущий год. По словам менеджеров клубов, сейчас перед командами стоит задача продемонстрировать свой максимум и любой ценой постараться завоевать путевку на этот турнир, поэтому матч между двумя претендентами должен получиться очень напряженным. Учитывая, что между собой эти команды всегда играют в защитный футбол, стараясь максимально концентрировать игру в центре поля, и не допускать острых атак на ворота друг друга, то вряд ли сегодня менеджеры станут использовать другую тактику, тем более что по разным причинам командам не смогут помочь их некоторые лидеры. Мы полагаем, что исход матча будет решен благодаря одному точному удару, причем, сразу сказать, футболистам какой команды удастся забить победный мяч – очень сложно, так как, исходя из текущего положения дел, матч команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин – это матч равных соперников. Наши эксперты постарались спрогнозировать не только исход этого матч, но сделали прогнозы на статистику, ниже можно с ними ознакомиться. Ждем интересного и непредсказуемого противостояния от команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин.

«Гуанси Пинггуо Халиао» — «БИТ Пекин»: кто фаворит грядущей встречи?

Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин. Прогноз на футбол (03.12.22)

Эксперты нашего портала и аналитики букмекерских контор сошлись во мнении относительно того, кто должен быть фаворитам футбольного матча между футболистами команды Гуанси Пинггуо Халиао и футболистами команды БИТ Пекин. Сейчас, когда чемпионат подходит к концу, хозяевам поля необходимо побеждать, чтобы оставаться в числе клубов, претендующих на высокие места чемпионата. А вот гости уже свою задачу в нынешнем сезоне выполнили, клуб хоть и находится во второй части турнирной таблицы, однако уже гарантировал себе участие в чемпионате на будущий сезон, так что, менеджер команды БИТ Пекин может позволить себе дать отдых ведущим футболистам команды. А вот хозяевам поля придется играть сильнейшим составом, так как клуб не может позволить себе отступить. Из этого получается, что сегодня команда Гуанси Пинггуо Халиао не просто победит, но и сделает это крупно, следовательно, стоит пробовать заигрывать фору хозяев поля. Общий тотал матча наши эксперты видят на больше, так как хозяева имеют великолепных футболистов атаки, которые с первых минут будут беспокоить оборону соперника, прибывшего на матч в ослабленном составе. Так что, и общий, и индивидуальный тотал команды Гуанси Пинггуо Халиао в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Вряд ли в матче будет много нарушений, так как уже в принципе понятно, кто победит, так что, футболисты не будут лишний раз наносить друг другу травмы. Исходя из этого, общий тотал фолов и желтых карточек мы рекомендуем играть на меньше. А вот угловых в матче мы видим много, так как оба клуба вряд ли будут играть в защитный футбол, а при атаке и команда Гуанси Пинггуо Халиао, и команда БИТ Пекин активно использует фланги, поэтому тотал угловых, скорее всего, перебьют.

Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин: соперники не будут долго запрягать

В матче команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин, которые сыграют между собой в рамках чемпионата, эксперты нашего ресурса смогли найти множество интересных предложений букмекеров. Дело в том, что принято считать, что противостояние этих футбольных команд – центральное противостояние чемпионата, поэтому букмекеры предлагают большой объем ставок, включая ставки на статистику футболистов и т.д. надеемся, что букмекеры не ограничатся подобными ставками в доматчевой линии, а также предложат эти ставки по ходу матча. Напомним, что сейчас букмекеры все активнее стараются предложить что-то новое. И этим новым в последнее время стали ставки на статистику по ходу игры. Благодаря этому, а также опираясь на наш анализ того или иного футбольного матча, можно делать ставки по ходу игры, в зависимо от того, что происходит на футбольном поле. Мы надеемся, что наши предложения на матч команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин окажутся полезными, и позволят неплохо обыграть букмекеров.

В футбольной встрече Гуанси Пинггуо Халиао — БИТ Пекин сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Гуанси Пинггуо Халиао – БИТ Пекин: статистика и история личных встреч

Не всегда статистика выступлений команд отражает суть того, что действительно происходит на футбольном поле. К примеру, в противостоянии команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин, по мнению наших экспертов, игра будет проходить совсем не так, как привыкли играть эти команды. Оба клуба являются лидерами чемпионата, соответственно, в матчах со своими соперниками они привыкли играть первыми номерами. В матче между собой командам либо придется действовать на встречных курсах, либо одной из команд придется играть вторым номером. Естественно, перед менеджерами клубов стоит нелегкий выбор, учитывая, что в составе команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин сейчас возникли определенные проблемы с основными футболистами, и выход некоторых из них под вопросом. Именно от того, какую тактику выберут менеджеры на этот матч, и будет зависеть многое. Однако наши эксперты решили не отгадывать тактику команд, мы постараемся сосредоточиться на статистических показателях этого матча. Благо, букмекеры предложили на матч команды Гуанси Пинггуо Халиао и команды БИТ Пекин довольно приличный объем ставок, так как считают, что это противостояние будет центральным матчем уикенда. Детальный анализ матча можно прочесть ниже. Мы думаем, что игра отлично подойдет для ставок по ходу матча, так как события будут развиваться на поле стремительно. Таким образом, болельщикам не придется скучать, они будут наблюдать за интересным матчем с непредсказуемым результатом.