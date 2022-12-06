Прогноз Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез (07.12.2022), ставки и коэффициенты

Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (07.12.22)

07-го декабря 2022 года в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Хуан Карлос Мануэль Агилар , а противостоять в этом поединке будет Луис Умберто Лопез.



Хуан Карлос Мануэль Агилар сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 07-го декабря 2022 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Луис Умберто Лопез. По Москве данный поединок начнется в 01:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Луис Умберто Лопез, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 07-го декабря 2022 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 01:30 по Москве, пока не начался поединок. Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Хуан Карлос Мануэль Агилар

По непонятным причинам Хуан Карлос Мануэль Агилар в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Хуан Карлос Мануэль Агилар теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Хуан Карлос Мануэль Агилар занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Хуан Карлос Мануэль Агилар играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Хуан Карлос Мануэль Агилар имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Луис Умберто Лопез

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Луис Умберто Лопезв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Луис Умберто Лопез играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Луис Умберто Лопез держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Луис Умберто Лопез демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Луис Умберто Лопез находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Длительное время Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Прогноз и ставка на матч Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез 07-го декабря 2022 года

Хуан Карлос Мануэль Агилар

В этом сезоне Хуан Карлос Мануэль Агилар демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хуан Карлос Мануэль Агилар уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хуан Карлос Мануэль Агилар любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хуан Карлос Мануэль Агилар часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хуан Карлос Мануэль Агилар умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Луис Умберто Лопез

В этом сезоне Луис Умберто Лопез действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Луис Умберто Лопез обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Луис Умберто Лопез не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Луис Умберто Лопез не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Луис Умберто Лопез имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Хуан Карлос Мануэль Агилар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Луис Умберто Лопез в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Хуан Карлос Мануэль Агилар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Луис Умберто Лопез сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Хуан Карлос Мануэль Агилар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хуан Карлос Мануэль Агилар — Луис Умберто Лопез. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Хуан Карлос Мануэль Агилар и Луис Умберто Лопез, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat4-600209-mayami-hit-detroyt-pistons-prognoz-professionala-07-12-22/