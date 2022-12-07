Прогноз на бой Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек) 09-го декабря

«Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг)» – «Карлос Антонио Затарейн (Мек)». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 09-го декабря должен состояться бой Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) и Карлос Антонио Затарейн (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 09-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек):

победа Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) – 1.03, ничья – 29, победа Карлос Антонио Затарейн (Мек) – 14

Прогноз на матч Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) – Карлос Антонио Затарейн (Мек) Бои, титульный бой, 09-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.03 и 14.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Карлос Антонио Затарейн (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Карлос Антонио Затарейн (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Карлос Антонио Затарейн (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Карлос Антонио Затарейн (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Карлос Антонио Затарейн (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Карлос Антонио Затарейн (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Карлос Антонио Затарейн (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Карлос Антонио Затарейн (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Карлос Антонио Затарейн (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Карлос Антонио Затарейн (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Карлос Антонио Затарейн (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Карлос Антонио Затарейн (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) – Карлос Антонио Затарейн (Мек) 09.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) и Карлос Антонио Затарейн (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) и Карлос Антонио Затарейн (Мек) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Карлос Антонио Затарейн (Мек) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) сейчас находится на пике формы, так что Карлос Антонио Затарейн (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) и Карлос Антонио Затарейн (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Карлос Антонио Затарейн (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг)

Так как Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Карлос Антонио Затарейн (Мек)

Никаких высот Карлос Антонио Затарейн (Мек) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Карлос Антонио Затарейн (Мек) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Карлос Антонио Затарейн (Мек) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Карлос Антонио Затарейн (Мек) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) — Карлос Антонио Затарейн (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го декабря

Так как Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Карлос Антонио Затарейн (Мек).

Статистика и личные встречи

Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг) сейчас находится на пике формы, так что Карлос Антонио Затарейн (Мек) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Гвидо Эммануэль Шрамм (Арг).

http://evolvegame.ru/cat0-601095-liseng-ii-orhus-iv-prognoz-professionala-na-match-07-12-22/

http://rockaluga.ru/cat4-815454-nahara-komillas-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-futbol-07-12-22/