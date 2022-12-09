Прогноз на бой Сэм Солиман (Авс) — Джоэл Камиллери (Авс) 09 декабря

«Сэм Солиман (Авс)» – «Джоэл Камиллери (Авс)». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сэм Солиман (Авс) проведет 09.12.2022, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Джоэл Камиллери (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 13:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Сэм Солиман (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 09.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джоэл Камиллери (Авс), так что вряд ли в 13:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сэм Солиман (Авс) — Джоэл Камиллери (Авс):

победа Сэм Солиман (Авс) – 3.44, ничья – 20, победа Джоэл Камиллери (Авс) – 1.36

Прогноз на матч Сэм Солиман (Авс) – Джоэл Камиллери (Авс) Бои, титульный бой, 09.12.2022 :

По коэффициенту 3.44 ставить на то, что выиграет Сэм Солиман (Авс) не очень выгодно, а вот Джоэл Камиллери (Авс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.36.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сэм Солиман (Авс) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сэм Солиман (Авс) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сэм Солиман (Авс) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сэм Солиман (Авс) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сэм Солиман (Авс) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Джоэл Камиллери (Авс) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джоэл Камиллери (Авс) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джоэл Камиллери (Авс) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джоэл Камиллери (Авс) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джоэл Камиллери (Авс) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Сэм Солиман (Авс) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сэм Солиман (Авс) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сэм Солиман (Авс) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сэм Солиман (Авс) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Джоэл Камиллери (Авс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Джоэл Камиллери (Авс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Джоэл Камиллери (Авс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Джоэл Камиллери (Авс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Джоэл Камиллери (Авс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Сэм Солиман (Авс) – Джоэл Камиллери (Авс) 09.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сэм Солиман (Авс) и Джоэл Камиллери (Авс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сэм Солиман (Авс) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Сэм Солиман (Авс) — Джоэл Камиллери (Авс) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джоэл Камиллери (Авс) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сэм Солиман (Авс)

Как бы Сэм Солиман (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Сэм Солиман (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Сэм Солиман (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Сэм Солиман (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Сэм Солиман (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Джоэл Камиллери (Авс)

Последний раз Джоэл Камиллери (Авс) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джоэл Камиллери (Авс) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джоэл Камиллери (Авс) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джоэл Камиллери (Авс) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джоэл Камиллери (Авс)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джоэл Камиллери (Авс) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Сэм Солиман (Авс) — Джоэл Камиллери (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 09.12.2022

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Сэм Солиман (Авс) — Джоэл Камиллери (Авс) собираются ставить на то, что сильнее будет Сэм Солиман (Авс), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Сэм Солиман (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Джоэл Камиллери (Авс) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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