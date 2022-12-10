Прогноз на бой Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) 10-го декабря

«Кайл Крутчмер (США)» – «Джалил Уиллис (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) на 10-го декабря 2022 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 02:00.

В 02:00 по московскому времени Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го декабря 2022 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кайл Крутчмер (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США):

победа Кайл Крутчмер (США) – 0, ничья – 0, победа Джалил Уиллис (США) – 0

Прогноз на матч Кайл Крутчмер (США) – Джалил Уиллис (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го декабря 2022 года :

Букмекерские конторы на бой Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В свои 32 года Кайл Крутчмер (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Кайл Крутчмер (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Кайл Крутчмер (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Кайл Крутчмер (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Кайл Крутчмер (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Джалил Уиллис (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Джалил Уиллис (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Джалил Уиллис (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Джалил Уиллис (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Джалил Уиллис (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Кайл Крутчмер (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кайл Крутчмер (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кайл Крутчмер (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кайл Крутчмер (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кайл Крутчмер (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кайл Крутчмер (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Джалил Уиллис (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Джалил Уиллис (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Джалил Уиллис (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Джалил Уиллис (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кайл Крутчмер (США) – Джалил Уиллис (США) 10.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Кайл Крутчмер (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джалил Уиллис (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Кайл Крутчмер (США) и Джалил Уиллис (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Джалил Уиллис (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кайл Крутчмер (США)

Свою самую выдающуюся победу Кайл Крутчмер (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кайл Крутчмер (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кайл Крутчмер (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кайл Крутчмер (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кайл Крутчмер (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Джалил Уиллис (США)

В своей карьере Джалил Уиллис (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Джалил Уиллис (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Джалил Уиллис (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Джалил Уиллис (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го декабря 2022 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Кайл Крутчмер (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Кайл Крутчмер (США) — Джалил Уиллис (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кайл Крутчмер (США) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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