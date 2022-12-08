Прогноз на бой Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США) 10 декабря

«Кай Камака III (США)» – «Кевин Бём (США)». 10.12.22. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США) на 10.12.2022, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Кай Камака III (США) и Кевин Бём (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Кай Камака III (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 10.12.2022 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кевин Бём (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США):

победа Кай Камака III (США) – 0, ничья – 0, победа Кевин Бём (США) – 0

Прогноз на матч Кай Камака III (США) – Кевин Бём (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10.12.2022 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кай Камака III (США) станет победителем боя. Если выиграет Кевин Бём (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Кай Камака III (США) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Кай Камака III (США) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Кай Камака III (США) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Кай Камака III (США) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Кай Камака III (США) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Кай Камака III (США) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Кай Камака III (США) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Кевин Бём (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Кевин Бём (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Кевин Бём (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Кевин Бём (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Кевин Бём (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Кай Камака III (США) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Кай Камака III (США) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Кай Камака III (США) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Кай Камака III (США) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Кай Камака III (США) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Кай Камака III (США) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Кевин Бём (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Кевин Бём (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Кевин Бём (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Кевин Бём (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Кевин Бём (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Кевин Бём (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Кевин Бём (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кай Камака III (США) – Кевин Бём (США) 10.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Кай Камака III (США) и Кевин Бём (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кай Камака III (США) и Кевин Бём (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Кай Камака III (США) и Кевин Бём (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Кевин Бём (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кай Камака III (США)

Кай Камака III (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Кай Камака III (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Кай Камака III (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Кай Камака III (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Кай Камака III (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Кевин Бём (США)

В данный момент Кевин Бём (США) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Кевин Бём (США) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Кевин Бём (США) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Кевин Бём (США) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10.12.2022

Так как Кай Камака III (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Кевин Бём (США).

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Кай Камака III (США) — Кевин Бём (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Кевин Бём (США) выиграет нокаутом.

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