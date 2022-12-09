Ваннес — Руан: хозяева докажут превосходство над соперником

Ставки на матч Ваннес – Руан, прогноз на футбол от 09.12.22

«Ваннес» – «Руан». 09.12.22. Прогноз и ставки на матч

Футболисты клуба Ваннес пообещали 09-го декабря на своем поле взять реванш у ФК Руан за недавнее гостевое поражение со счетом 1-4. Организаторы данного турнира собираются начать поединок в 21:00 по Москве. В целом, футбольный клуб Ваннес является фаворитом, исходя из статистики предыдущих матчей, ведь имеет 35 побед в 59 встречах. Но, в последнее время хозяева не лучшим образом играют с данным соперником, потерпев два поражения в трех матчах и сыграв один раз вничью.



Очень непросто прогнозировать футбольные матчи, в которых соперниками являются известные футбольные команды. Несомненно, такие противостояния лучше смотреть, однако редко какой болельщик может удержаться от ставок, когда видит известные фамилии в стартовых составах обеих команд. Команда Ваннес и команда Руан постоянно являются основными конкурентами за лидерство в своем чемпионате. Поэтому для них очередное противостояние будет означать очередной этап борьбы за право возглавить чемпионскую гонку. Конечно, наиболее вероятной ставкой в таком матче является ставка на общий тотал желтых карточек на больше. Команды в очных встречах играют не жалея себя и соперников, естественно, арбитр не будет долго терпеть подобное поведение, и, конечно же, будет награждать самых рьяных грубиянов желтыми карточками, общий тотал которых в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Это же касается и общего тотала забитых мячей. Оба клуба прекрасно действуют у ворот соперников, а вот собственные защитные редуты нередко заигрываются, что приводит к пропущенным голам. Мы уверены, что сегодня оба клуба будут стремиться много забить своим соперникам, и это им удастся. Так что, общий тотал голов матча можно заигрывать на больше. Ну и относительно фаворита этого противостояния, то здесь им должны быть хозяева поля, которые сейчас показывают более стабильный футбол. Хотя, по ходу матча все может измениться, поэтому мы не рекомендуем делать крупные ставки на исход этого матча.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ваннес — Руан:

С каждым днем коэффициент 3.048 на то, что выиграет футбольный клуб Ваннес, только падает. А ставить на победу ФК Руан теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 1.852. На ничью принимаются ставки по котировке 4.3.

Прогноз на матч Ваннес – Руан (Чемпионат Франции, матч национального перевентсва, воскресенье, 09-го декабря):Футбольный клуб Ваннес получил от букмекеров на свою победу котировку 3.048, а по коэффициенту 1.852 можно сделать ставку на выигрыш ФК Руан. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Чтобы проанализировать и найти интересные прогнозы на матч команды Ваннес и команды Руан нашим экспертам потребовалось проработать большой объем информации. Сюда вошли и матчи прошлого сезона, сыгранные клубами, и товарищеские матчи, в которых команды принимали участие в межсезонье. Помимо этого, мы поработали с составами команд, выяснив полезность ушедших, оставшихся и пришедших футболистов. Все это позволило нам сделать определенные выводы, которые наши свое отражение в наших прогнозах. Команда Ваннес и команда Руан – клубы, которые в прошлом сезоне играли в атакующей манере. Однако сейчас для одной из команд такой стиль игры окажется неприемлемым, так как клуб покинуло ряд футболистов, отвечавших за креатив и реализацию. На их место были взяты новые исполнители, однако вряд ли наставник сходу будет строить игры всей команды через новичков. Скорее всего, клуб выберет защитный стиль, пытаясь угрожать воротом соперника на контратаках. Другая команда сохранила своих лидеров, поэтому мы полагаем, что здесь тренер не стал трогать прежнюю тактическую схему, оставив ее без изменений. Так что, наши прогнозисты видят в этом матче несколько вариантов развития событий, но наиболее реальным будет такой, когда одна команда будет постоянно атаковать, а другая будет стараться разрушать атаки, переходя в молниеносные контратаки. Независимо от тактики, которую наставники выберут для своих подопечных, мы полагаем, что игра получится интересной, и позволит утолить «голод» болельщиков, соскучившихся по футболу.

Ваннес – Руан 09.12.22

Поклонники футбола уже давно ожидают, когда 09-го декабря на поле выйдут команды Ваннес и Руан. По московскому времени прямая трансляция данного поединка пройдет в 21:00. Интерес к данной встрече возникает еще и потому, что уже два года команды между собой не играли. А в последнем очном противостоянии команды разошлись миром, завершив встречу со счетом 3-3.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Ваннес и команда Руан выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Ваннес и команда Руан находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Ваннес – Руан (09-го декабря), ставки и коэффициенты

Для экспертов нашего ресурса преимущество команды Ваннес в противостоянии с футболистами команды Руан очевидно. Хозяева поля проводят лучший сезон, демонстрируя слаженную, результативную игру во всех матчах. Особенно уверенно футболисты команды Ваннес чувствуют себя в родных стенах, где забивают соперникам по несколько мячей. Гости существенно уступают в классе своим соперникам. При этом, футболисты команды Руан не отличаются стабильностью в выездных матчах. Да и оборона у команды Руан частенько проваливается, из-за этого гости много пропускают. Мы думаем, что всеми этими проблемами гостей футболисты команды Ваннес должны воспользоваться сполна. А это означает, что команда Ваннес уверенно победит в этом матче. Таким образом, наш прогноз на матч команды Ваннес и команды Руан – уверенная победа хозяев поля, причем, более рисковые бетторы могут делать ставки на то, что команда Ваннес пробьет фору, заявленную букмекерами. Индивидуальный тотал хозяев поля, как и общий тотал забитых голов в матче мы рекомендуем ставить на больше. В родных стенах команда Ваннес никому не забивала менее двух голов, а учитывая проблемы гостей в обороне, мы полагаем, что победа команды Ваннес будет разгромной. Желтые карточки и нарушения правил в этом матче мы советуем играть на меньше, так как командам не за чем совершать грубые фолы в таком матче. А вот индивидуальный тотал угловых команды Ваннес мы рассматриваем на больше, так как клуб активно использует фланги во время атак, а атаковать хозяева поля в этом матче будут много, поэтому и ставка эта видится уверенной.

Ваннес

В межсезонье руководство футбольного клуба Ваннес не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Ваннес был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Ваннес может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Руан

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Руан пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Руан сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Руан пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Ваннес – Руан

Наши эксперты полагают, что букмекеры выставили несколько завышенные коэффициенты на победу команды Руан в матче с футболистами команды Ваннес. Хозяева поля уже решили все свои задачи в чемпионате. Несмотря на то, что у клуба есть неплохие шансы, чтобы занять высокое место в турнирной таблице, которое позволит ему выступать в престижном клубном турнире в будущем сезоне, президент клуба заявил, что у команды нет средств, чтобы разрываться на два турнира, да и с составом у хозяев поля намечаются определенные проблемы, так как уже летом клуб планирует продать ряд футболистов. В связи с этим, в следующих матчах, скорее всего, менеджер будет наигрывать молодежь, чтобы определиться с составом на будущий сезон. А вот у гостей полный порядок и с финансированием, и со скамейкой. В составе команды выступают высококлассные футболисты, и не менее высококлассные игроки могут усилить игру в любой момент со скамейки запасных. Из-за того, что клуб неудачно начал чемпионат, он пока не занял достойного места, гарантирующего участие в престижном клубном турнире. Глядя на календарь матчей команды Руан, можно утверждать, что со своими соперниками команда должна разбираться без особых проблем. Исходя из этого, мы рекомендуем делать ставки на то, что команда Руан победит в этом противостоянии. Также в этом матче мы ждем большого количества забитых мячей, так как оба клуба играют в атакующий футбол, поэтому вряд ли будут отсиживаться в обороне, а с первых минут начнут атаковать ворота друг друга. Общий тотал желтых карточек выставлен правильно, поэтому мы рекомендуем не делать ставок в этом направлении.

Игра закончится победой Ваннес — 3.048, в игре будет ничья — 4.3, игра закончится победой Руан — 1.852.



Ваннес — Руан. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Франции 09-го декабря

Не так давно команда Ваннес встречалась с футболистами команды Руан в рамках кубкового матча. Тогда хозяева поля без особых проблем переиграли своих соперников, что стало настоящей сенсацией. Однако эксперты нашего ресурса полагают, что в сегодняшней игре преимущество на стороне гостей. В турнирной таблице команды занимают разные места. Если хозяева поля уже решили свои задачи в чемпионате, и могут спокойно доигрывать сезон, настраиваясь на более важные кубковые баталии, то гости еще не гарантировали себе выполнение задач, поэтому команда Руан сражается за победу в каждом матче. Букмекеры выставили коэффициенты, исходя из которых, фаворитами матча являются футболисты команды Ваннес, но эксперты нашего ресурса считают, что у команды Руан есть хорошие шансы на успех в этом противостоянии. Гости привезли на этот матч всех сильнейших футболистов, даже те футболисты, у которых были небольшие повреждения, по словам менеджера клуба, готовы выйти на поле со стартовых минут. А вот у команды Ваннес ожидаются определенные кадровые изменения. Менеджер хозяев поля сообщил, что планирует поберечь футболистов основы для более важных матчей, а в этой игре задействует резервистов. Это означает, что ставка на победу гостей имеет право на жизнь, и мы рекомендуем бетторам делать ставки на победу команды Руан или на фору гостей. Общий тотал нарушений и желтых карточек в этом матче мы видим на больше, так как в противостоянии ожидается много стычек и грубостей. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как гости – команда, которая играет в защитный футбол, а класс футболистов команды Ваннес вряд ли позволит им забить много в этом матче.

«Ваннес»

Нельзя сказать, что футбольный клуб Ваннес плохо выступает в этом сезоне, но все же если прошлые два года команда финишировала второй в чемпионате, то сейчас занимает лишь пятую строчку в таблице. Побороться за вторую строчку не так просто из-за отставания в восемь очков, но взять бронзу национального первенства намного реальнее, так как для этого необходимо сократить отрыв всего в два очка. В этом сезоне футбольный клуб Ваннес стал слабее играть на выезде, но в родных стенах по-прежнему демонстрирует сильную игру, проиграв лишь один матч, но команде, также ведущей борьбу за еврокубки. У хозяев сильное нападение, так как в составе ФК Ваннес играет лучший нападающий чемпионата, а также имеется надежная оборона, но все же не так просто подняться хотя бы на несколько строчек. Хозяева не проигрывают на протяжении семи туров, в которых было пять побед и два ничейных результата. В лазарете ФК Ваннес находятся резервный голкипер и основной левый полузащитник.



«Руан»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Руан не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Руан удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Руан всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Наши эксперты пришли к мнению, что в противостоянии команды Ваннес и команды Руан букмекеры несколько неверно выставили коэффициенты на фаворита матча. Победа хозяев поля в этом матче должна быть оценена небольшим коэффициентом, а букмекеры предлагают довольно-таки высокий коэффициенты на победу команды Ваннес. Видимо, это связано с тем, что букмекеры все еще считают, что команда Руан планирует квалифицироваться в престижные клубные турниры по итогам текущего сезона. Однако нашим экспертам удалось найти интересную информацию, из которой следует, что руководство гостей не ставило перед своими подопечными задачи попадать в число лидеров турнирной таблицы. В команде отдают себе отчет, что борьба одновременно на нескольких фронтах клубу не выгодна. Скорее всего, в оставшихся матчах команда Руан постарается избежать попадания на высокие места в турнирной таблице. Следовательно, команда Ваннес – явный фаворит этого противостояния. Но, это всего лишь предположения наших экспертов, которые основаны на информации, полученной из официальных источников, близких к команде. Помимо ставок на основной исход матча, мы предлагаем хорошие прогнозы на статистику, выбранные на основании анализа выступлений команд между собой, а также выступлений команд в текущем сезоне. Полный прогноз на матч команды Ваннес и команды Руан можно найти ниже, надеемся, что он позволит обыграть букмекера.

«Ваннес» — «Руан»: кто фаворит грядущей встречи?

Ваннес — Руан. Прогноз на футбол (09.12.22)

Эксперты нашего портала и аналитики букмекерских контор сошлись во мнении относительно того, кто должен быть фаворитам футбольного матча между футболистами команды Ваннес и футболистами команды Руан. Сейчас, когда чемпионат подходит к концу, хозяевам поля необходимо побеждать, чтобы оставаться в числе клубов, претендующих на высокие места чемпионата. А вот гости уже свою задачу в нынешнем сезоне выполнили, клуб хоть и находится во второй части турнирной таблицы, однако уже гарантировал себе участие в чемпионате на будущий сезон, так что, менеджер команды Руан может позволить себе дать отдых ведущим футболистам команды. А вот хозяевам поля придется играть сильнейшим составом, так как клуб не может позволить себе отступить. Из этого получается, что сегодня команда Ваннес не просто победит, но и сделает это крупно, следовательно, стоит пробовать заигрывать фору хозяев поля. Общий тотал матча наши эксперты видят на больше, так как хозяева имеют великолепных футболистов атаки, которые с первых минут будут беспокоить оборону соперника, прибывшего на матч в ослабленном составе. Так что, и общий, и индивидуальный тотал команды Ваннес в этом матче мы рекомендуем играть на больше. Вряд ли в матче будет много нарушений, так как уже в принципе понятно, кто победит, так что, футболисты не будут лишний раз наносить друг другу травмы. Исходя из этого, общий тотал фолов и желтых карточек мы рекомендуем играть на меньше. А вот угловых в матче мы видим много, так как оба клуба вряд ли будут играть в защитный футбол, а при атаке и команда Ваннес, и команда Руан активно использует фланги, поэтому тотал угловых, скорее всего, перебьют.

Ваннес — Руан: хозяева докажут превосходство над соперником

Все болельщики, несомненно, долго ждали старта противостояния команды Ваннес и команды Руан. Напомним, что этот матч совсем скоро состоится в рамках футбольного чемпионата. Несмотря на то, что интрига в чемпионате практически утрачена, подобные противостояния существенно освежают чемпионат, заставляют болельщиков вновь вспоминать имена своих кумиров, рассказывая о том или ином удачно сыгранном эпизоде. Противостояния, подобные противостоянию команды Ваннес и команды Руан – это классика современного футбола, так как эти команды – команды-легенды, очные встречи которых еще на протяжении многих лет будут собирать стадионы, пусть эти клубы уже и перестанут демонстрировать былой высокий уровень игры, а станут посредственными середняками чемпионата. Мы с нетерпением ждем начала этого матча, а также рекомендуем пользоваться нашими прогнозами для ставок. Вместе мы победим букмекеров, и сможет отлично заработать!

Футбольные аналитики отлично знают, что Ваннес и Руан в этом сезоне хорошо играют в нападении, так что ставка в этой игре направлена на тотал мячей более 3.5.

Ваннес – Руан: статистика и история личных встреч

Команда Ваннес и команда Руан относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Ваннес и команды Руан является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Ваннес и команды Руан выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.