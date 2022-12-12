Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Прогноз Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) (13 декабря), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) (13 декабря), ставки и коэффициенты

13 декабря в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) примет соперника по национальному первенству Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) очень любят матчи против БК Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 13 декабря хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) одержали три легкие победы.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 13 декабря в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 01:30 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен), одержав семь побед.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) травмированы только игроки глубокого резерва.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) пообещал, что 13 декабря его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 01:30 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). Прогноз, ставки на матч(13.12.22)

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен)

В прошлом матче баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13 декабря сыграет матч против БК Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен): единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Недавно у баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) — Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Северная Каролина Гринсборо Спартенз (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Южная Каролина Стэйт Буллдогз (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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