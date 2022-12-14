Прогноз Куруми Тамура — Шихо Тсужиока (14.12.2022), ставки и коэффициенты

Куруми Тамура — Шихо Тсужиока. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (14.12.22)

14-го декабря в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Куруми Тамура , а противостоять в этом поединке будет Шихо Тсужиока.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Куруми Тамура — Шихо Тсужиока, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го декабря, а его начало по МСК будет в 05:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Куруми Тамура. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



Куруми Тамура — Шихо Тсужиока. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Куруми Тамура — Шихо Тсужиока запланирован организаторами турнира на 14-го декабря, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 05:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Куруми Тамура и Шихо Тсужиока встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Куруми Тамура имеет три победы при одном поражении.

Куруми Тамура

В большинстве своих выигранных поединков Куруми Тамура берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Куруми Тамура с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Куруми Тамура сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Куруми Тамура также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Шихо Тсужиока

Нынешняя форма, которую демонстрирует Шихо Тсужиока еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Шихо Тсужиока постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Шихо Тсужиока пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Шихо Тсужиока не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Шихо Тсужиока не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Прогноз на матч

Длительное время Куруми Тамура и Шихо Тсужиока не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Куруми Тамура и Шихо Тсужиока. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Куруми Тамура — Шихо Тсужиока (14-го декабря), ставки и коэффициенты

Куруми Тамура

Куруми Тамура не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Куруми Тамура любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Куруми Тамура умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Куруми Тамура не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Куруми Тамура умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Шихо Тсужиока

Несмотря на свой молодой возраст, Шихо Тсужиока демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Шихо Тсужиока уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Шихо Тсужиока станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Шихо Тсужиока, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Шихо Тсужиока умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Шихо Тсужиока имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Куруми Тамура — Шихо Тсужиока Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Куруми Тамура и Шихо Тсужиока аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Куруми Тамура и Шихо Тсужиока обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Куруми Тамура и Шихо Тсужиока постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Куруми Тамура — Шихо Тсужиока: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Куруми Тамура и Шихо Тсужиока, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Куруми Тамура и Шихо Тсужиока уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Куруми Тамура — Шихо Тсужиока. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Куруми Тамура и Шихо Тсужиока букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Куруми Тамура и Шихо Тсужиока проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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