Прогноз Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима (14-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима. Прогноз, ставки на матч. UTR Pro Tennis Series (14.12.22)

14-го декабря 2022 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата UTR Pro Tennis Series, в котором на корт выйдут Сацуки Исикава , а противостоять в этом поединке будет Каэдэ Тадзима.



Сацуки Исикава считается фаворитом данной теннисной встречи, так что, по мнению многих экспертов данного вида спорта, Каэдэ Тадзима 14-го декабря 2022 года будет иметь небольшие шансы на успех. Как же оно будет на самом деле, и чем завершится игра, станет ясно уже начиная с 06:30 по московскому времени, когда стартует поединок. Ранее между данными профессионалами большого тенниса не было ни одной личной встречи, хотя они занимают довольно высокие позиции в мировом рейтинге.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го декабря 2022 года откроет его противостояние Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 06:30 по МСК, то есть до начала игры. Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Каэдэ Тадзима может гордиться семью победами, а вот Сацуки Исикава имеет только пять выигранных встреч.

Сацуки Исикава

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сацуки Исикава находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сацуки Исикава является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сацуки Исикава умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сацуки Исикава обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сацуки Исикава может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Каэдэ Тадзима

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Каэдэ Тадзимав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Каэдэ Тадзима играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Каэдэ Тадзима держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Каэдэ Тадзима демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Каэдэ Тадзима находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Сацуки Исикава» — «Каэдэ Тадзима»: прогноз автора

Длительное время Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима (14-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Сацуки Исикава

Несмотря на внушительный возраст, Сацуки Исикава демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сацуки Исикава гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сацуки Исикава обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сацуки Исикава снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сацуки Исикава может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Каэдэ Тадзима

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Каэдэ Тадзима хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Каэдэ Тадзима никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Каэдэ Тадзима сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Каэдэ Тадзима всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сацуки Исикава имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Каэдэ Тадзима в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сацуки Исикава превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Каэдэ Тадзима сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сацуки Исикава гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сацуки Исикава — Каэдэ Тадзима. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сацуки Исикава и Каэдэ Тадзима проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-605390-pirani-kosmonavty-prognoz-professionala-14-12-22/