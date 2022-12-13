Милана Жабраилова — Мария Тимофеева. Прогноз, ставки на матч(14.12.22)

Прогноз Милана Жабраилова — Мария Тимофеева (14-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Милана Жабраилова — Мария Тимофеева (14-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

14-го декабря 2022 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Милана Жабраилова , а противостоять в этом поединке будет Мария Тимофеева.



В 12:00 по Москве Милана Жабраилова и Мария Тимофеева выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 14-го декабря 2022 года. Единственный раз Милана Жабраилова и Мария Тимофеева встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Милана Жабраилова сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милана Жабраилова — Мария Тимофеева:

В 12:00 по Москве Милана Жабраилова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Мария Тимофеева. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 14-го декабря 2022 года. Милана Жабраилова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Милана Жабраилова

Болельщики ожидали, что на этом турнире Милана Жабраилова продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Милана Жабраилова в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Милана Жабраилова сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Милана Жабраилова немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Мария Тимофеева

Во взрослом туре Мария Тимофеева проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Мария Тимофеева пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Мария Тимофеева предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Мария Тимофеева еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Милана Жабраилова — Мария Тимофеева. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Милана Жабраилова и Мария Тимофеева. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Милана Жабраилова — Мария Тимофеева. Прогноз, ставки на матч(14.12.22)

Милана Жабраилова

На данный момент Милана Жабраилова занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Милана Жабраилова снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Милана Жабраилова не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Милана Жабраилова не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Мария Тимофеева

На этом турнире Мария Тимофеева играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Мария Тимофеева какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Мария Тимофеева уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Мария Тимофеева много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Мария Тимофеева сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Мария Тимофеева не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Милана Жабраилова — Мария Тимофеева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Милана Жабраилова и Мария Тимофеева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Милана Жабраилова и Мария Тимофеева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Милана Жабраилова и Мария Тимофеева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Милана Жабраилова — Мария Тимофеева: будет сделан акцент на атакующий теннис

Милана Жабраилова и Мария Тимофеева которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Милана Жабраилова имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мария Тимофеева хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Милана Жабраилова. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мария Тимофеева умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Милана Жабраилова довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мария Тимофеева вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Милана Жабраилова.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милана Жабраилова — Мария Тимофеева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Милана Жабраилова и Мария Тимофеева.



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