Прогноз на бой Павел Бирнат (Пол) — Марчин Сианос (Пол) 16.12.2022

«Павел Бирнат (Пол)» – «Марчин Сианос (Пол)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 16-го декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Павел Бирнат (Пол) — Марчин Сианос (Пол). На ринге его участники появятся в 21:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Павел Бирнат (Пол) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Павел Бирнат (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 16-го декабря предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Марчин Сианос (Пол), так что вряд ли в 21:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Павел Бирнат (Пол) — Марчин Сианос (Пол):

победа Павел Бирнат (Пол) – 0, ничья – 0, победа Марчин Сианос (Пол) – 0

Прогноз на матч Павел Бирнат (Пол) – Марчин Сианос (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 16-го декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Павел Бирнат (Пол) не очень выгодно, а вот Марчин Сианос (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Павел Бирнат (Пол) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Павел Бирнат (Пол) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Павел Бирнат (Пол) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Павел Бирнат (Пол) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Павел Бирнат (Пол) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Павел Бирнат (Пол) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Марчин Сианос (Пол) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марчин Сианос (Пол) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марчин Сианос (Пол), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марчин Сианос (Пол) должен быть в хорошей физической форме. Марчин Сианос (Пол) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Павел Бирнат (Пол) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Павел Бирнат (Пол) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Павел Бирнат (Пол) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Павел Бирнат (Пол) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Марчин Сианос (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Марчин Сианос (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Марчин Сианос (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Марчин Сианос (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Марчин Сианос (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Павел Бирнат (Пол) – Марчин Сианос (Пол) 16.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Павел Бирнат (Пол) и Марчин Сианос (Пол) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Павел Бирнат (Пол) и Марчин Сианос (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Павел Бирнат (Пол) легко справится с таким соперником, как Марчин Сианос (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

Титульный бой Павел Бирнат (Пол) — Марчин Сианос (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Марчин Сианос (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Павел Бирнат (Пол)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Павел Бирнат (Пол) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Павел Бирнат (Пол) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Павел Бирнат (Пол) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Павел Бирнат (Пол) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Марчин Сианос (Пол)

В данный момент Марчин Сианос (Пол) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Марчин Сианос (Пол) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Марчин Сианос (Пол) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Марчин Сианос (Пол) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Павел Бирнат (Пол) — Марчин Сианос (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 16-го декабря

Так как Павел Бирнат (Пол) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марчин Сианос (Пол).

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Павел Бирнат (Пол) и Марчин Сианос (Пол), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Павел Бирнат (Пол) выиграет с помощью нокаута.

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