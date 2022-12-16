Прогноз на бой Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор) 16 декабря

«Каспер Дерда (Пол)» – «Антонио Грабич (Хор)». 16.12.22. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 16-го декабря 2022 года состоится интересный поединок Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 22:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор) пройдет 16-го декабря 2022 года, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Каспер Дерда (Пол) имеет две победы нокаутом, а Антонио Грабич (Хор) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор):

победа Каспер Дерда (Пол) – 0, ничья – 0, победа Антонио Грабич (Хор) – 0

Прогноз на матч Каспер Дерда (Пол) – Антонио Грабич (Хор) Бои, титульный бой, 16-го декабря 2022 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Каспер Дерда (Пол) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Антонио Грабич (Хор) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В свои 32 года Каспер Дерда (Пол) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Каспер Дерда (Пол) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Каспер Дерда (Пол) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Каспер Дерда (Пол) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Каспер Дерда (Пол) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Антонио Грабич (Хор) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Антонио Грабич (Хор) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Антонио Грабич (Хор) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Антонио Грабич (Хор) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Антонио Грабич (Хор) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Каспер Дерда (Пол) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Каспер Дерда (Пол) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Каспер Дерда (Пол) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Каспер Дерда (Пол) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Каспер Дерда (Пол) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Антонио Грабич (Хор) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Антонио Грабич (Хор) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Антонио Грабич (Хор) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Антонио Грабич (Хор) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Антонио Грабич (Хор), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Каспер Дерда (Пол) – Антонио Грабич (Хор) 16.12.22

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Каспер Дерда (Пол) и Антонио Грабич (Хор). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Каспер Дерда (Пол) и Антонио Грабич (Хор) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

До старта боя, соперниками в котором будут Каспер Дерда (Пол) и Антонио Грабич (Хор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Каспер Дерда (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Антонио Грабич (Хор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Антонио Грабич (Хор) выиграет нокаутом.

Титульный бой Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Антонио Грабич (Хор) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Каспер Дерда (Пол)

Каспер Дерда (Пол) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Каспер Дерда (Пол) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Каспер Дерда (Пол) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Каспер Дерда (Пол) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Каспер Дерда (Пол) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Антонио Грабич (Хор)

Никаких высот Антонио Грабич (Хор) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Антонио Грабич (Хор) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Антонио Грабич (Хор) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Антонио Грабич (Хор) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Каспер Дерда (Пол) — Антонио Грабич (Хор). Прогноз и ставки на матч. Бои 16-го декабря 2022 года

Никто не сомневается, что Каспер Дерда (Пол) намного сильнее, чем Антонио Грабич (Хор), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Каспер Дерда (Пол) и Антонио Грабич (Хор), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Каспер Дерда (Пол) выиграет с помощью нокаута.

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