Прогноз на бой Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел) 18-го декабря

«Дэн Азиз (Вел)» – «Рокки Филдинг (Вел)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дэн Азиз (Вел) проведет 18 декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Рокки Филдинг (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 18 декабря пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел):

победа Дэн Азиз (Вел) – 0, ничья – 0, победа Рокки Филдинг (Вел) – 0

Прогноз на матч Дэн Азиз (Вел) – Рокки Филдинг (Вел) Бои, титульный бой, 18 декабря :

Букмекерские конторы на бой Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Дэн Азиз (Вел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Дэн Азиз (Вел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Дэн Азиз (Вел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Дэн Азиз (Вел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Как показывает статистика, Рокки Филдинг (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рокки Филдинг (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рокки Филдинг (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рокки Филдинг (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рокки Филдинг (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Дэн Азиз (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Дэн Азиз (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Дэн Азиз (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Дэн Азиз (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Дэн Азиз (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В этом году Рокки Филдинг (Вел) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Рокки Филдинг (Вел) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Рокки Филдинг (Вел) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Рокки Филдинг (Вел) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Рокки Филдинг (Вел) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Рокки Филдинг (Вел) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Рокки Филдинг (Вел) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Дэн Азиз (Вел) – Рокки Филдинг (Вел) 18.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дэн Азиз (Вел) и Рокки Филдинг (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Дэн Азиз (Вел) и Рокки Филдинг (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Дэн Азиз (Вел) и Рокки Филдинг (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Дэн Азиз (Вел) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Рокки Филдинг (Вел).

Дэн Азиз (Вел)

Дэн Азиз (Вел) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Дэн Азиз (Вел) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Дэн Азиз (Вел) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Дэн Азиз (Вел) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Дэн Азиз (Вел) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Рокки Филдинг (Вел)

Прошлый бой Рокки Филдинг (Вел) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Рокки Филдинг (Вел) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Рокки Филдинг (Вел) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Рокки Филдинг (Вел) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 декабря

Никто не сомневается, что Дэн Азиз (Вел) намного сильнее, чем Рокки Филдинг (Вел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Дэн Азиз (Вел) — Рокки Филдинг (Вел) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Рокки Филдинг (Вел) выиграет нокаутом.

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