Прогноз на бой Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос) 18 декабря

«Хосе Ускатеги (Вен)» – «Владимир Шишкин (Рос)». 18.12.22. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18 декабря букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос). На ринге его участники появятся в 07:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Хосе Ускатеги (Вен) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 18 декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 07:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос):

победа Хосе Ускатеги (Вен) – 3.012, ничья – 22, победа Владимир Шишкин (Рос) – 1.43

Прогноз на матч Хосе Ускатеги (Вен) – Владимир Шишкин (Рос) Бои, титульный бой, 18 декабря :

Так как Хосе Ускатеги (Вен) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 3.012. В то же время Владимир Шишкин (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.43.

История личных встреч

На профессиональном ринге Хосе Ускатеги (Вен) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Хосе Ускатеги (Вен) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Хосе Ускатеги (Вен) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Хосе Ускатеги (Вен) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Хосе Ускатеги (Вен) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Владимир Шишкин (Рос) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Владимир Шишкин (Рос) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Владимир Шишкин (Рос) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Владимир Шишкин (Рос) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Владимир Шишкин (Рос) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Хосе Ускатеги (Вен) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Хосе Ускатеги (Вен) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Хосе Ускатеги (Вен) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Хосе Ускатеги (Вен) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Владимир Шишкин (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Владимир Шишкин (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Владимир Шишкин (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Владимир Шишкин (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Владимир Шишкин (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Владимир Шишкин (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Хосе Ускатеги (Вен) – Владимир Шишкин (Рос) 18.12.22

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Хосе Ускатеги (Вен) и Владимир Шишкин (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Хосе Ускатеги (Вен) и Владимир Шишкин (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Владимир Шишкин (Рос) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Владимир Шишкин (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хосе Ускатеги (Вен)

Свою самую выдающуюся победу Хосе Ускатеги (Вен) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Хосе Ускатеги (Вен) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Хосе Ускатеги (Вен) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Хосе Ускатеги (Вен) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Хосе Ускатеги (Вен) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Владимир Шишкин (Рос)

На данный момент Владимир Шишкин (Рос) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Владимир Шишкин (Рос) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Владимир Шишкин (Рос) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Владимир Шишкин (Рос) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Владимир Шишкин (Рос) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 18 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хосе Ускатеги (Вен) — Владимир Шишкин (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хосе Ускатеги (Вен) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Хосе Ускатеги (Вен) является очевидным фаворитом, ведь Владимир Шишкин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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