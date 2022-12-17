Прогноз Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз (18 декабря), ставки и коэффициенты

Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз. Прогноз, ставки на матч (18.12.22)

18 декабря в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Вирджиния Тек Хоукиз примет соперника по национальному первенству Гремблинг Стэйт Тайгерз.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Вирджиния Тек Хоукиз – Гремблинг Стэйт Тайгерз, запланированный на 18 декабря. Баскетболисты появятся на площадке в 00:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз:

Поклонники баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз намерены 18 декабря поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Гремблинг Стэйт Тайгерз. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 00:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Вирджиния Тек Хоукиз

На этот матч баскетболисты клуба Вирджиния Тек Хоукиз выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Гремблинг Стэйт Тайгерз

В составе баскетбольного клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Гремблинг Стэйт Тайгерз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

«Вирджиния Тек Хоукиз» — «Гремблинг Стэйт Тайгерз»: прогноз автора

Болельщики баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз собираются 18 декабря активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Гремблинг Стэйт Тайгерз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 00:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз 18 декабря

Вирджиния Тек Хоукиз

Сейчас баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Вирджиния Тек Хоукиз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Гремблинг Стэйт Тайгерз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз, который должен пройти 18 декабря в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

В этом сезоне у баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вирджиния Тек Хоукиз — Гремблинг Стэйт Тайгерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Вирджиния Тек Хоукиз лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Вирджиния Тек Хоукиз все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Гремблинг Стэйт Тайгерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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