Прогноз Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн) (19 декабря), ставки и коэффициенты

Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн). Прогноз, ставки на матч (19.12.22)

19-го декабря 2022 года в 20:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) примет соперника по национальному первенству Элитцур Холон (жeн).



Баскетбольный поединок Маккаби Рамат Ган (жен) – Элитцур Холон (жeн) пройдет в рамках престижного турнира 19-го декабря 2022 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 20:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Маккаби Рамат Ган (жен).



Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 19-го декабря 2022 года в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 20:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен), одержав семь побед.

Маккаби Рамат Ган (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Маккаби Рамат Ган (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Маккаби Рамат Ган (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Элитцур Холон (жeн)

На данный момент баскетбольный клуб Элитцур Холон (жeн) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Элитцур Холон (жeн) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Элитцур Холон (жeн) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Израиля, Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн)

Главный тренер баскетбольного клуба Маккаби Рамат Ган (жен) пообещал, что 19-го декабря 2022 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 20:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Элитцур Холон (жeн). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн) (19-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Маккаби Рамат Ган (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Элитцур Холон (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Элитцур Холон (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Элитцур Холон (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Элитцур Холон (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн), который должен пройти 19-го декабря 2022 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 20:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн): хозяева должны брать три очка

Прошлый матч баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Маккаби Рамат Ган (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Маккаби Рамат Ган (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Элитцур Холон (жeн) был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Элитцур Холон (жeн) выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Элитцур Холон (жeн) немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маккаби Рамат Ган (жен) — Элитцур Холон (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Маккаби Рамат Ган (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Маккаби Рамат Ган (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Элитцур Холон (жeн) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Элитцур Холон (жeн) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Элитцур Холон (жeн) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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