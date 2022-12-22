Прогноз на бой Сулем Урбина (Мек) — Индея Смит (США) 22-го декабря

«Сулем Урбина (Мек)» – «Индея Смит (США)». 22.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сулем Урбина (Мек) проведет 22-го декабря 2022 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Индея Смит (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22-го декабря 2022 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сулем Урбина (Мек) — Индея Смит (США). Это будет продолжаться вплоть до 02:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сулем Урбина (Мек) — Индея Смит (США):

победа Сулем Урбина (Мек) – 0, ничья – 0, победа Индея Смит (США) – 0

Прогноз на матч Сулем Урбина (Мек) – Индея Смит (США) Бои, титульный бой, 22-го декабря 2022 года :

Так как Сулем Урбина (Мек) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Индея Смит (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Сулем Урбина (Мек) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Сулем Урбина (Мек) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Сулем Урбина (Мек) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Сулем Урбина (Мек) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Сулем Урбина (Мек) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Сулем Урбина (Мек) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Индея Смит (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Индея Смит (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Индея Смит (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Индея Смит (США) должен быть в хорошей физической форме. Индея Смит (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Сулем Урбина (Мек) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сулем Урбина (Мек) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сулем Урбина (Мек) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сулем Урбина (Мек) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Индея Смит (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Индея Смит (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Индея Смит (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Индея Смит (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Индея Смит (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сулем Урбина (Мек) – Индея Смит (США) 22.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Сулем Урбина (Мек) и Индея Смит (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сулем Урбина (Мек) и Индея Смит (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сулем Урбина (Мек) и Индея Смит (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сулем Урбина (Мек) сейчас находится на пике формы, так что Индея Смит (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Сулем Урбина (Мек).

На чемпионский бой Сулем Урбина (Мек) — Индея Смит (США) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Индея Смит (США), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Сулем Урбина (Мек)

Так как Сулем Урбина (Мек) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Сулем Урбина (Мек) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Сулем Урбина (Мек) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Сулем Урбина (Мек) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Индея Смит (США)

Сейчас Индея Смит (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Индея Смит (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Индея Смит (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Индея Смит (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Индея Смит (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Сулем Урбина (Мек) — Индея Смит (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го декабря 2022 года

Несмотря на то, что Сулем Урбина (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Индея Смит (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Сулем Урбина (Мек) будет намного сильнее, чем Индея Смит (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat2-610492-prognozy-i-stavki-na-match-spenser-grey-dakshineshvar-suresh-22-12-22/

http://rockaluga.ru/cat4-818669-prognoz-andrey-levin-vladimir-osminkin-21-go-dekabrya-stavki-i-koefficienty/