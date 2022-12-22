Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.12.22)

Прогноз Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей (22.12.2022), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей 22-го декабря 2022 года

22-го декабря 2022 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Анастасия Радойевич , а противостоять в этом поединке будет Жасмин Конвей.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 22-го декабря 2022 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Анастасия Радойевич, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей, которая пройдет 22-го декабря 2022 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Анастасия Радойевич

В этом сезоне Анастасия Радойевич демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Анастасия Радойевич снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Анастасия Радойевич является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Анастасия Радойевич не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Анастасия Радойевич еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Жасмин Конвей

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Жасмин Конвей теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Жасмин Конвей имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Жасмин Конвей испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Жасмин Конвей выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Жасмин Конвей занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Анастасия Радойевич и Жасмин Конвей впервые будут встречаться между собой. Если Анастасия Радойевич уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жасмин Конвей пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Анастасия Радойевич демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Анастасия Радойевич – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.12.22)

Анастасия Радойевич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Анастасия Радойевич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Анастасия Радойевич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Анастасия Радойевич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Анастасия Радойевич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Анастасия Радойевич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Анастасия Радойевич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Анастасия Радойевич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Жасмин Конвей

На этом турнире Жасмин Конвей играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Жасмин Конвей надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Жасмин Конвей находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Жасмин Конвей считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Анастасия Радойевич и Жасмин Конвей. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей: снова ждем результативной игры

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Анастасия Радойевич и Жасмин Конвей из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Жасмин Конвей относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Жасмин Конвей проводит второй или третий матч. А вот Анастасия Радойевич как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Анастасия Радойевич, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Анастасия Радойевич без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Анастасия Радойевич вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Анастасия Радойевич — Жасмин Конвей. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Анастасия Радойевич и Жасмин Конвей. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Анастасия Радойевич и для Жасмин Конвей, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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