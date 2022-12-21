Прогноз на бой Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра) 23.12.2022

«Филип Педжич (Хор)» – «Маркос Винисиус Коста (Бра)». 23.12.22. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 23 декабря должен состояться бой Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 20:00 по московскому времени Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 23 декабря, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Филип Педжич (Хор).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра):

победа Филип Педжич (Хор) – 0, ничья – 0, победа Маркос Винисиус Коста (Бра) – 0

Прогноз на матч Филип Педжич (Хор) – Маркос Винисиус Коста (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 23 декабря :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Филип Педжич (Хор) не очень выгодно, а вот Маркос Винисиус Коста (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Филип Педжич (Хор) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Филип Педжич (Хор) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Филип Педжич (Хор) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Филип Педжич (Хор) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Филип Педжич (Хор) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Филип Педжич (Хор) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Филип Педжич (Хор) может и не устоять на ногах.

Маркос Винисиус Коста (Бра) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Маркос Винисиус Коста (Бра) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Маркос Винисиус Коста (Бра), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Маркос Винисиус Коста (Бра) должен быть в хорошей физической форме. Маркос Винисиус Коста (Бра) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Филип Педжич (Хор) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Филип Педжич (Хор) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Филип Педжич (Хор) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Филип Педжич (Хор) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Филип Педжич (Хор) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Маркос Винисиус Коста (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Маркос Винисиус Коста (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Маркос Винисиус Коста (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Маркос Винисиус Коста (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Маркос Винисиус Коста (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Маркос Винисиус Коста (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Филип Педжич (Хор) – Маркос Винисиус Коста (Бра) 23.12.22

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Филип Педжич (Хор) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Спортивные прогнозисты считают, что Филип Педжич (Хор) в данный момент сильнее, нежели Маркос Винисиус Коста (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Филип Педжич (Хор)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Филип Педжич (Хор) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Филип Педжич (Хор) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Филип Педжич (Хор) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Филип Педжич (Хор) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Маркос Винисиус Коста (Бра)

Уже несколько лет Маркос Винисиус Коста (Бра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Маркос Винисиус Коста (Бра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Маркос Винисиус Коста (Бра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 23 декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Филип Педжич (Хор) — Маркос Винисиус Коста (Бра) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Филип Педжич (Хор) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Филип Педжич (Хор) и Маркос Винисиус Коста (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Филип Педжич (Хор) выиграет с помощью нокаута.

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