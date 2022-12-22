Прогноз на бой Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза) 23-го декабря

«Фируза Шарипова (Каз)» – «Ферише Машаури (Тза)». 23.12.22. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Фируза Шарипова (Каз) проведет 23-го декабря, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ферише Машаури (Тза). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 18:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 23-го декабря осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза). Это будет продолжаться вплоть до 18:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза):

победа Фируза Шарипова (Каз) – 1.06, ничья – 22, победа Ферише Машаури (Тза) – 11.5

Прогноз на матч Фируза Шарипова (Каз) – Ферише Машаури (Тза) Бои, титульный бой, 23-го декабря :

Букмекерские конторы на бой Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.06 и 11.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Фируза Шарипова (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Фируза Шарипова (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Фируза Шарипова (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Фируза Шарипова (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Фируза Шарипова (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Фируза Шарипова (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Ферише Машаури (Тза) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ферише Машаури (Тза) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ферише Машаури (Тза) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ферише Машаури (Тза) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ферише Машаури (Тза) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Фируза Шарипова (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Фируза Шарипова (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Фируза Шарипова (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Фируза Шарипова (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Ферише Машаури (Тза) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ферише Машаури (Тза) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ферише Машаури (Тза) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ферише Машаури (Тза) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ферише Машаури (Тза) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ферише Машаури (Тза) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ферише Машаури (Тза) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Фируза Шарипова (Каз) – Ферише Машаури (Тза) 23.12.22

Появление на ринге таких бойцов, как Фируза Шарипова (Каз) и Ферише Машаури (Тза) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фируза Шарипова (Каз) и Ферише Машаури (Тза). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Фируза Шарипова (Каз) и Ферише Машаури (Тза) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Фируза Шарипова (Каз) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ферише Машаури (Тза) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Фируза Шарипова (Каз) и Ферише Машаури (Тза), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Фируза Шарипова (Каз) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Фируза Шарипова (Каз) в данный момент сильнее, нежели Ферише Машаури (Тза), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Фируза Шарипова (Каз)

Фируза Шарипова (Каз) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Фируза Шарипова (Каз) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Фируза Шарипова (Каз) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Фируза Шарипова (Каз) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Фируза Шарипова (Каз) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ферише Машаури (Тза)

Прошлый бой Ферише Машаури (Тза) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Ферише Машаури (Тза) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Ферише Машаури (Тза) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Ферише Машаури (Тза) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза). Прогноз и ставки на матч. Бои 23-го декабря

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Фируза Шарипова (Каз) — Ферише Машаури (Тза) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Фируза Шарипова (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Фируза Шарипова (Каз) легко справится с таким соперником, как Ферише Машаури (Тза). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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