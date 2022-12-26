Нью Баскет Бриндизи — Скафати: хозяева разберутся с новичком

Прогноз Нью Баскет Бриндизи — Скафати (26-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Нью Баскет Бриндизи — Скафати (26-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

26-го декабря 2022 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Италии, в котором на своей площадке местный клуб Нью Баскет Бриндизи примет соперника по национальному первенству Скафати.



В 21:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Нью Баскет Бриндизи – Скафати. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нью Баскет Бриндизи — Скафати:

В 21:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Нью Баскет Бриндизи — Скафати. Матч назначен на 26-го декабря 2022 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Нью Баскет Бриндизи

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Нью Баскет Бриндизи, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Нью Баскет Бриндизи отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Нью Баскет Бриндизи также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Скафати

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Скафати пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Скафати сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 26-го декабря 2022 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Нью Баскет Бриндизи — Скафати. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 21:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Скафати удалось одержать победу у себя дома.



Нью Баскет Бриндизи — Скафати (26-го декабря 2022 года), ставки и коэффициенты

Нью Баскет Бриндизи

Сейчас баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Нью Баскет Бриндизи вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Скафати

В прошлом месяце баскетбольный клуб Скафати играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Скафати надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Нью Баскет Бриндизи — Скафати Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го декабря 2022 года сыграет матч против БК Скафати. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Нью Баскет Бриндизи также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Нью Баскет Бриндизи — Скафати: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нью Баскет Бриндизи показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нью Баскет Бриндизи и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Скафати сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Скафати выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Скафати показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Скафати не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью Баскет Бриндизи — Скафати. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Нью Баскет Бриндизи совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Нью Баскет Бриндизи выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Скафати не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Скафати уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Скафати очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-612550-uruguay-tbl-croatia-tbl-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-table-basketball-league-26-12-22/