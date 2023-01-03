Прогноз Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) (03-го января), ставки и коэффициенты

Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID). Прогноз, ставки на матч. NBA (03.01.23)

03.01.2023 в 18:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) примет соперника по национальному первенству Голден Стэйт Уорриорз (THA KID).



Болельщики баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) очень любят матчи против БК Голден Стэйт Уорриорз (THA KID), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 03.01.2023 хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 18:06 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) одержали три легкие победы.



Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 18:06 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID). Матч назначен на 03.01.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ)

Сейчас баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Голден Стэйт Уорриорз (THA KID)

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) травмированы только игроки глубокого резерва.

Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 03.01.2023 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 18:06 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Прогноз и ставка на матч Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) 03.01.2023

Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Голден Стэйт Уорриорз (THA KID)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) пройдет 03.01.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 18:06 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID): гости способны удивить фаворита

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) — Голден Стэйт Уорриорз (THA KID). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Филадельфия Севенти Сиксерс (RAMZ) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Голден Стэйт Уорриорз (THA KID) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat2-616602-prognoz-na-match-vinus-uilyams-lin-chzhu-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-04-01-23/