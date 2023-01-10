Прогноз Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди (10.01.2023), ставки и коэффициенты

Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди. Прогноз, ставки на матч (10.01.23)

10-го января 2023 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуннин Ковапитуктед , а противостоять в этом поединке будет Карман Каур Тханди.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 10-го января 2023 года, а его начало по МСК будет в 09:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Пуннин Ковапитуктед. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 10-го января 2023 года встречаются Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди. Начало поединка запланировано на 09:00 по МСК. Пуннин Ковапитуктед является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Пуннин Ковапитуктед

Пуннин Ковапитуктед отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Пуннин Ковапитуктед проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Пуннин Ковапитуктед проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Пуннин Ковапитуктед играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Пуннин Ковапитуктед больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Карман Каур Тханди

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Карман Каур Тханди теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Карман Каур Тханди имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Карман Каур Тханди испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Карман Каур Тханди выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Карман Каур Тханди занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди (10-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Пуннин Ковапитуктед

Несмотря на внушительный возраст, Пуннин Ковапитуктед демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Пуннин Ковапитуктед гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Пуннин Ковапитуктед обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Пуннин Ковапитуктед снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Пуннин Ковапитуктед может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Карман Каур Тханди

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Карман Каур Тханди хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Карман Каур Тханди никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Карман Каур Тханди сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Карман Каур Тханди всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пуннин Ковапитуктед имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Карман Каур Тханди хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пуннин Ковапитуктед. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Карман Каур Тханди умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пуннин Ковапитуктед довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Карман Каур Тханди вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пуннин Ковапитуктед.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуннин Ковапитуктед — Карман Каур Тханди. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пуннин Ковапитуктед и Карман Каур Тханди сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пуннин Ковапитуктед, и Карман Каур Тханди будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-621233-anastasiya-zaharova-lukreciya-stefanini-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-10-01-23/