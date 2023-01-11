Прогноз Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз (11-го января), ставки и коэффициенты

Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Японии (11.01.23)

11-го января в 13:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Нагоя Файтинг Иглс примет соперника по национальному первенству Киото Ханнариз.



В 13:05 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Нагоя Файтинг Иглс – Киото Ханнариз, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 11-го января, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Киото Ханнариз.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Киото Ханнариз. Данный поединок будет сыгран 11-го января, а по московскому времени его начало состоится в 13:05. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Киото Ханнариз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Нагоя Файтинг Иглс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Нагоя Файтинг Иглс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Киото Ханнариз

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Киото Ханнариз на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Киото Ханнариз пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Киото Ханнариз и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Чемпионат Японии, Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз

Болельщики баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс собираются 11-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Киото Ханнариз. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 13:05 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Прогноз и ставка на матч Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз 11-го января

Нагоя Файтинг Иглс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Киото Ханнариз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Киото Ханнариз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Киото Ханнариз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Киото Ханнариз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз пройдет 11-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 13:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз: снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нагоя Файтинг Иглс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Киото Ханнариз сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Киото Ханнариз выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Киото Ханнариз показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Киото Ханнариз не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нагоя Файтинг Иглс — Киото Ханнариз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Нагоя Файтинг Иглс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Киото Ханнариз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Киото Ханнариз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Киото Ханнариз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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