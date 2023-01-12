Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес: ставим на двойные ошибки

Прогноз Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес (12 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес 12-го января

12-го января в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ноэлия Себальос Мельгар , а противостоять в этом поединке будет Карлота Мартинес Сирес.



12-го января пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Ноэлия Себальос Мельгар может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 12-го января, ведь именно в этот день на корте встречаются Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 17:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ноэлия Себальос Мельгар имеет на своем счету три победы, Карлота Мартинес Сирес может похвастаться четырьмя.

Ноэлия Себальос Мельгар

Этот турнир Ноэлия Себальос Мельгар проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ноэлия Себальос Мельгар может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ноэлия Себальос Мельгар однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ноэлия Себальос Мельгар имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ноэлия Себальос Мельгар левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ноэлия Себальос Мельгар хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Карлота Мартинес Сирес

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Карлота Мартинес Сирес теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Карлота Мартинес Сирес имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Карлота Мартинес Сирес испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Карлота Мартинес Сирес выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Карлота Мартинес Сирес занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес (12-го января), ставки и коэффициенты

Ноэлия Себальос Мельгар

В этом сезоне Ноэлия Себальос Мельгар демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Ноэлия Себальос Мельгар уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Ноэлия Себальос Мельгар любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Ноэлия Себальос Мельгар часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Ноэлия Себальос Мельгар умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Карлота Мартинес Сирес

В этом сезоне Карлота Мартинес Сирес действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Карлота Мартинес Сирес обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Карлота Мартинес Сирес не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Карлота Мартинес Сирес не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Карлота Мартинес Сирес имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ноэлия Себальос Мельгар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Карлота Мартинес Сирес в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ноэлия Себальос Мельгар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Карлота Мартинес Сирес сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ноэлия Себальос Мельгар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ноэлия Себальос Мельгар — Карлота Мартинес Сирес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ноэлия Себальос Мельгар и Карлота Мартинес Сирес. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ноэлия Себальос Мельгар и для Карлота Мартинес Сирес, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-623607-segodnya-match-kenneso-steyt-ouls-dzheksonvill-dolfinz-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-13-01-23/