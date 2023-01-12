Элизабетта Коччаретто — София Кенин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.23)

Прогноз Элизабетта Коччаретто — София Кенин (13 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Элизабетта Коччаретто — София Кенин 13-го января

13-го января в 06:35 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Элизабетта Коччаретто , а противостоять в этом поединке будет София Кенин.



Элизабетта Коччаретто сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13-го января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как София Кенин. По Москве данный поединок начнется в 06:35. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является София Кенин, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элизабетта Коччаретто — София Кенин:

13-го января пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Элизабетта Коччаретто — София Кенин. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 06:35 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является София Кенин, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, София Кенин выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Элизабетта Коччаретто

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Элизабетта Коччаретто находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Элизабетта Коччаретто является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Элизабетта Коччаретто умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Элизабетта Коччаретто обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Элизабетта Коччаретто может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



София Кенин

София Кенин имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато София Кенин уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии София Кенин умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. София Кенин обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией София Кенин проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

WTA, Элизабетта Коччаретто — София Кенин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Элизабетта Коччаретто и София Кенин впервые будут встречаться между собой. Если Элизабетта Коччаретто уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — София Кенин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Элизабетта Коччаретто демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Элизабетта Коччаретто – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Элизабетта Коччаретто — София Кенин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.23)

Элизабетта Коччаретто

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Элизабетта Коччаретто, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Элизабетта Коччаретто уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Элизабетта Коччаретто старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Элизабетта Коччаретто, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Элизабетта Коччаретто не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Элизабетта Коччаретто все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Элизабетта Коччаретто точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

София Кенин

В этом сезоне София Кенин не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что София Кенин сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах София Кенин допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии София Кенин допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем София Кенин демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Элизабетта Коччаретто — София Кенин Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Элизабетта Коччаретто и София Кенин аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Элизабетта Коччаретто и София Кенин обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Элизабетта Коччаретто и София Кенин постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Элизабетта Коччаретто — София Кенин: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Элизабетта Коччаретто имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Элизабетта Коччаретто и София Кенин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. София Кенин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Элизабетта Коччаретто превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли София Кенин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Элизабетта Коччаретто гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элизабетта Коччаретто — София Кенин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Элизабетта Коччаретто и София Кенин.



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