Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен): хозяева разберутся с новичком

Прогноз Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) (13-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) (13.01.2023), ставки и коэффициенты

13.01.2023 в 06:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Поли Мустангс (жен) примет соперника по национальному первенству Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен).



Баскетболисты клубов Кал Поли Мустангс (жен) и Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) в 06:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 13.01.2023. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Кал Поли Мустангс (жен) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Кал Поли Мустангс (жен) также является лидером по количеству побед.



Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) назначен на 13.01.2023, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 06:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Кал Поли Мустангс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен) снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен) на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Кал Поли Мустангс (жен) проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

Прогресс баскетбольного клуба Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

WNCAA, Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен), который организаторы собираются провести 13.01.2023. По московскому времени начало данной игры будет в 06:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен).



Прогноз и ставка на матч Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) 13.01.2023

Кал Поли Мустангс (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кал Поли Мустангс (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 13.01.2023, и в его рамках состоится поединок Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 06:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс (жен) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Поли Мустангс (жен) — Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс (жен) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Кал Поли Мустангс (жен) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс (жен) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Лонг Бич Стэйт 49-ерс (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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